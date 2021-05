Une dernière émotive pour Pierre Jobin

De son propre aveu, Pierre Jobin « avait le motton » jeudi soir. Et pour cause. Après plus de vingt-huit ans comme chef d’antenne, il a animé son dernier bulletin de nouvelles à TVA Québec.

Afin de bien tourner cette page d’histoire, ses collègues ont recueilli plusieurs témoignages d’acteurs marquants de l’actualité, du premier ministre François Legault au grand patron de Québecor, Pierre Karl Péladeau, en plus de souligner les grands moments de sa carrière et relever quelques anecdotes et bloopers survenus au fil de ces trois décennies. Le vétéran journaliste a souvent eu peine à contenir ses émotions devant toutes ses marques d’affection. Après des vacances bien méritées, il quittera la capitale pour Montréal, où il deviendra à compter du mois d’août directeur de Cogeco Nouvelles.