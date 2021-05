WE Charity: l'ex-ministre Bill Morneau de nouveau blâmé par le Commissaire aux conflits d'intérêt et à l'éthique

L’ex-ministre des Finances Bill Morneau est sévèrement blâmé dans l’affaire WE Charity.

Dans un rapport très attendu rendu public ce matin, le Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Mario Dion est catégorique : «M. Morneau s’est placé en situation de conflit d’intérêts à plusieurs reprises» dans l’affaire WE Charity, ou UNIS, l’organisme des frères Kielburger qui s’est vu accorder l’été dernier la gestion de la gestion de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant (BCBE).

Les relations personnelles qu’entretiennent les Kielburger et la famille Morneau n’ont pas échappé au commissaire : Les filles de l’ex-ministre sont impliquées auprès de WE, la famille fait des dons à l’organisme et a voyagé plus d’une fois dans ses centres éducatifs à l’étranger.

«L’amitié entre M. Morneau et M. Kielburger, cofondateur d’UNIS, a créé un conflit potentiel pour M. Morneau lorsqu’il a été appelé à prendre toute décision qui favoriserait les intérêts personnels d’UNIS. Autrement dit, toute décision prise par M. Morneau qui donnait la possibilité de favoriser les intérêts personnels d’UNIS a été prise de façon irrégulière», écrit M.Dion.

Le commissaire explique n’avoir trouvé aucune preuve que M. Morneau ait été directement impliqué dans la décision de gouvernement d’accorder la gestion de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant (BCBE) à l’organisme.

Toutefois, il souligne que «le degré de mobilisation de son cabinet ministériel quant aux dossiers relatifs à UNIS semble avoir été exceptionnellement élevé».

«Je suis d’avis que M. Morneau a accordé un traitement de faveur à UNIS en permettant aux membres de son personnel ministériel de fournir une assistance disproportionnée à un électeur. Selon moi, ce libre accès au cabinet du ministre des Finances est en raison de la relation entre M. Morneau et M. Kielburger, qui sont à mon avis des amis au sens où l’entend la Loi», conclu le commissaire Dion.

M.Morneau réplique que «la décision de confier l’administration du programme à WE Charity était entièrement basée sur les conseils de la fonction publique». Il admet néanmoins ses torts indiquant «j’aurais dû me récuser des discussions».

Dans la foulée du scandale WE Charity, Bill Morneau a démissionné de son poste en août dernier. LA BCBE, elle, n’a finalement jamais vu le jour après que l’organisation WE Charity se soit retirée du programme et ait remis à l’État les fonds qui devaient être distribués.