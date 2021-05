Graves allégations: Denis Coderre exclut Ali Nestor de son parti

Denis Coderre exclut Ali Nestor de son parti quelques heures seulement après l’avoir nommé conseiller spécial en raison d’allégations de voies de fait sur son ex-conjointe.

Ensemble Montréal en a fait l’annonce après avoir été informé d’allégations de voies de fait et agression sexuelle.

Une plainte de voies de fait et d’agression sexuelle allégué a été déposée en mars dernier par son ex-conjointe de M. Nestor auprès de la police de Repentigny.

Aucune accusation criminelle n’a été déposée contre Ali Nestor pour le moment.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Je suis abasourdi. Je sais que des accusations ne sont pas portées, mais il est nécessaire qu’Ali Nestor se retire de notre équipe. Dans tous les cas, la justice doit suivre son cours», a déclaré Denis Coderre, par communiqué.

Interrogé par TVA Nouvelles, M. Nestor a indiqué de son côté qu’il savait qu’une plainte était déposée contre lui mais qu’il n’avait aucune déclaration à faire à ce sujet pour le moment.

Il a précisé qu’il avait l’intention d’exercer ses droits si des accusations devaient être portées.

Ali Nestor a annoncé vendredi qu’il rejoindrait l’équipe de Denis Coderre en tant que conseiller «spécial» en matière de sécurité publique, jeunesse et diversité.

Ancien combattant professionnel en arts martiaux mixtes et en boxe, M. Nestor, a fondé son organisme Ali et les Prince.sse.s, au début des années 2000, afin de venir en aide aux jeunes en difficulté.

Il sera également bientôt fait chevalier de l’ordre national du Québec, au cours d’une cérémonie qui aura lieu en juin prochain.

«Voilà plusieurs années, Denis est venu me voir humblement. Il avait besoin de se refaire physiquement et mentalement. Je l’ai vu grandir et se transformer. Je l’ai vu s’épanouir, et maintenant, c’est une nouvelle personne», a souligné M. Nestor, qui s’est dit fier de faire partie de son équipe.

Dans une entrevue récente avec l’Agence QMI, M. Nestor affirmait pourtant ne pas vouloir faire le saut en politique.

«Ce que je m’apprête à faire va au-delà de la politique. Je suis là pour Montréal, tout simplement. Si je peux apporter un plus, grâce à l’expérience que j’ai déjà, c’est sûr que je le ferais, a-t-il expliqué. Je ne le conseille pas sur la politique, mais sur les difficultés de Montréal.»

Denis Coderre a également présenté trois de ses nouvelles candidates pour les prochaines élections, au cours de ce même point de presse.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La photographe renommée Heidi Hollinger se présentera dans le district Saint-Henri-Est-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles-Griffintown situé dans l’arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal. Après avoir vécu notamment à Moscou et à Cuba, elle a expliqué vouloir redonner à sa ville natale.

«J’ai voyagé autour du monde pour travailler, et j’ai interviewé des personnes dans différents domaines, a-t-elle rappelé. J’aimerais prendre tout ce que j’ai appris à l’extérieur pour faire une différence à Montréal.»

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Emilia Tamko, cofondatrice et directrice de l’Université dans la Nature, et l’avocate Alba Stella Zúñiga Ramos se lanceront toutes deux dans l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, respectivement pour les districts de Maisonneuve-Longue-Pointe et de Louis-Riel.

«Il y en a qui étudie la diversité; nous sommes la diversité», a déclaré M. Coderre, en présentant les nouveaux membres de son équipe.

