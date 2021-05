Commerces de proximité à Lévis: des millions de dollars de prêts transformés en subventions

Lévis est désormais en mesure de convertir des millions de dollars de prêts en subventions pour des dizaines de commerces de proximité fermés par décret gouvernemental à cause de la pandémie.

Sur 7,5 millions$ d’aides gouvernementales ayant transité ces derniers mois par les coffres de la municipalité, Lévis estime qu’environ 5 millions$ pourront être «pardonnés». Cela signifie que les 264 entreprises concernées, incluant 62 restaurants, n’auraient pas à rembourser une très grande partie des sommes accordées.

Au fil des mois, le gouvernement du Québec a assoupli ses critères d’aide pour permettre aux entreprises concernées de sortir la tête de l’eau dans ce contexte sanitaire difficile, a expliqué le maire Gilles Lehouillier, vendredi matin, lors d’un point de presse virtuel.

Même si chaque cas est étudié de façon distincte et selon des critères bien précis, l’administration municipale a donné l’exemple d’un prêt de 50 000$ accordé à un commerçant. Dans certaines situations, la portion «prêt» ne serait plus que de 5 000$, tandis que la subvention pourrait monter jusqu’à 45 000$, a-t-on illustré.

Nouveaux pouvoirs

«Dans le cadre des nouveaux pouvoirs accordés par le gouvernement du Québec aux municipalités et aux MRC, la Ville de Lévis annonce une série de nouvelles mesures visant à appuyer, par des subventions directes, les commerces de proximité jugés non essentiels qui ont le plus souffert de la pandémie et qui auront besoin d’un coup de pouce pour faciliter leur réouverture», a insisté M. Lehouillier.

La Ville poursuit par ailleurs sa campagne publicitaire en vue d’encourager l’achat loca