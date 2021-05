Cyberattaque: des ministères et des organismes publics doivent fermer leurs services

Des ministères et des organismes publics, comme Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), ont été invités à fermer de manière préventive leurs services numériques, à la suite d'une cyberattaque qui a touché la plateforme La Place 0-5 plus tôt cette semaine.

«Par mesure préventive, il a été demandé à tous les ministères et organismes publics qui utilisent des systèmes s’apparentant à celui en cause de fermer immédiatement l’accès à leurs services numériques si ceux-ci contiennent des données jugées sensibles», a expliqué le Conseil du trésor par voie de communiqué, vendredi.

Le Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD) et le réseau gouvernemental de cyberdéfense sont désormais responsables du dossier concernant cette fuite de données personnelles.

«Pour le moment, rien n’indique que d’autres renseignements personnels ou confidentiels ont été dérobés», a-t-il été précisé.

Les renseignements personnels de milliers de parents, dont le ministre de la Famille Mathieu Lacombe, avaient fait l’objet d’une cyberattaque menée par l’intermédiaire du site La Place 0-5, qui fournit une liste d’attente pour les places dans les garderies de la province.

BAnQ interrompt ses services en ligne

Bibliothèque et Archives nationales du Québec a annoncé en soirée qu’elle interrompait une partie de ses systèmes informatiques après la demande de la CGCD.

Une décision qui entraîne donc la fermeture de la Grande Bibliothèque et la suspension de certains services en ligne jusqu’à mardi matin.

«Il est important de noter qu’il n’y a eu aucune fuite de données des usagers de la Grande Bibliothèque ou de tout autre service», a-t-il été ajouté.

Le site internet de la BAnQ reste toutefois accessible, tout comme les services d’information et de référence à distance.

Créé en novembre 2019, le CGCD a pour mandat de surveiller les cybermenaces et d’instaurer des pratiques de cyberdéfense dans l’administration publique québécoise.