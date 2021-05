De la drogue et un cellulaire saisis au pénitencier de Donnacona

De la drogue et un téléphone cellulaire d’une valeur de près de 30 000 $ ont été saisis au pénitencier à sécurité maximale de Donnacona, dans la région de la Capitale-Nationale.

Plus de 111 grammes de hachisch, 50,7 grammes de cannabis, 338,3 grammes de tabac et un téléphone cellulaire ont été saisis par les agents correctionnels.

«Le Service correctionnel du Canada dispose d'un certain nombre d'outils pour prévenir l'introduction de drogue dans ses établissements», a indiqué par communiqué le SCC, jeudi.

«Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs», a-t-il ajouté.

Des mesures ont été prises pour prévenir l’introduction de la drogue dans le milieu carcéral, a assuré le Service correctionnel Canada.

En janvier dernier, les mêmes services avaient saisi des stupéfiants et des téléphones cellulaires, dont la valeur s’élevait à plus de 21 400 $.