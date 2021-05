Élections municipales de novembre: le vote par correspondance permis aux électeurs de 70 ans et plus

En ce contexte de pandémie, la Ville de Québec permettra aux électeurs de 70 ans et plus de voter par correspondance lors du scrutin municipal du 7 novembre prochain.

C’est ce qu’on apprend à la lecture d’un sommaire décisionnel et d’un communiqué de presse rendus publics vendredi par la municipalité.

Il s’agit d’une application des mesures annoncées par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) le 30 avril dernier. La mesure coûtera 522 000$ à la municipalité.

«En permettant aux électeurs de 70 ans ou plus et aux électeurs non domiciliés de voter par correspondance, la Ville favorise l’accessibilité à ce mode de votation et offre une protection supplémentaire aux personnes les plus vulnérables dans le contexte de la pandémie», explique-t-on.



La Ville de Québec compte près de 86 000 électeurs âgés de 70 ans et plus et inscrits sur la liste électorale. De ce nombre, près de 20 000 personnes sont domiciliées dans une résidence privée pour aînés.