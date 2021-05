La fin d’un combat

Mon ami Michel Longtin (photo), de Québec, qui fut agent d’artistes (Tony Roman, les Sinners, les Baronets) dans les années 1970, qui a assisté au bed in de John Lennon et Yoko Ono dans leur chambre de l’hôtel Reine Elizabeth, à Montréal en 1969, qui a fait les belles heures de la lutte Grand Prix avec Mad Dog Vachon et qui a travaillé au Madrid sur l’autoroute 20, est en fin de vie. Michel, qui a eu 77 ans le 25 mars dernier, est présentement à l’Unité des soins palliatifs de l’IUCPQ (Hôpital Laval), où il lutte contre une grave maladie pulmonaire, qui est maintenant incurable. Un long combat de 3 ans qui prendra fin cet après-midi à 14 h (s’il n’y a pas de changement), avec l’aide médicale à mourir, de me préciser Michel, le plus sereinement du monde, lorsque nous avons jasé ensemble au téléphone hier matin. Michel partira en paix, entouré des siens, dont ses deux fils dont il est terriblement fier. Salut, mon ami Michel. Je suis bien triste de te voir partir.

La quarantaine

Claudia McGee-Tremblay (photo), de l’arrondissement Charlesbourg, à Québec, a 40 ans aujourd’hui. Une belle étape de vie qu’elle partagera avec son mari, Steve Tremblay, et leurs deux enfants, Léa-Kim et Justin. La famille et les amis(es) s’unissent pour lui témoigner toute leur affection et promettent bien de souligner l’événement de façon festive dès que possible. Claudia fêtera aussi bientôt ses 20 ans au sein de la fonction publique québécoise (ministère de la Justice).

Défilé CML 2.0

Le 17e Défilé de mode du Baccalauréat en communication publique de l’Université Laval, présenté par Epiderma, est diffusé en ligne à compter d’aujourd’hui. Ce défilé, capté le 11 mai dernier au Manège militaire Voltigeurs de Québec, est une chance unique pour les étudiants en communication publique de faire valoir les apprentissages acquis dans leur champ d’études et d’acquérir une expérience dans le domaine de l’événementiel et des communications. Cette année, le Défilé CML s’associe à l’organisme Le Projet L.U.N.E., dont la mission est d’intervenir, de soutenir et d’accueillir les personnes qui s’identifient comme femmes, plus particulièrement les travailleuses du sexe et les victimes d’exploitation sexuelle. Les billets sont en vente sur le site web de La Ruche : laruchequebec.com/en/projet/d6e638df-785e-4cee-b20c-ffc181af0a3d.

En souvenir

Le 14 mai 2011. Dominique Strauss-Kahn (photo), grand patron du Fonds monétaire international (FMI), est arrêté et accusé par Nafissatou Diallo, femme de chambre, d’agression sexuelle, de tentative de viol, d’abus sexuel et de séquestration dans une suite de l’hôtel Sofitel de Manhattan, à New York.

Anniversaires

William Bérubé (photo), copropriétaire associé du Groupe Perspec-tive, 33 ans... Alain Vigneault, entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie, 60 ans... Michel Pageau (P.E. Pageau pavage d’asphalte), 71 ans... Mark Zuckerberg, l’un des cinq cofondateurs du site de réseautage social Facebook, 37 ans... Cate Blanchett, actrice australienne, 52 ans... Jean Leloup, chanteur québécois, 60 ans... Patrick Bruel, chanteur français, 62 ans... Pierre Houde, descripteur des matchs des Canadiens et de Formule 1 (RDS), 64 ans... Anne-Marie Chalifoux, astrologue, 66 ans... George Lucas, réalisateur, producteur et scénariste américain, 77 ans.

Disparus

Le 14 mai 2020 : Phyllis George (photo), 70 ans, une des premières femmes à avoir un poste à la télé dans le monde du sport... 2019 : Tim Conway, 85 ans, acteur, comédien, écrivain et réalisateur américain... 2018 : Tom Wolfe, 87 ans, écrivain américain, auteur notamment du Bûcher des vanités... 2017 : Powers Boothe, 68 ans, acteur américain (L’histoire de Jim Jones)... 2016 : Julie Hamelin, 43 ans, cofondatrice du Cirque Éloize... 2016 : Christy O’Connor Sr., 91 ans, golfeur irlandais qui a joué dans les 10 équipes de la Ryder Cup et intronisé au World Golf Hall of Fame... 2016 : M. Normandin, père du fascinateur Nessmer... 2015 : B.B. King, 89 ans, légendaire bluesman américain... 2015 : Franz Wright, 62 ans, poète américain, lauréat du Prix Pulitzer en 2004... 2013 : Élise Dubé, 35 ans, jeune scénographe née à Saint-Jean-Port-Joli... 2009 : Roland Saucier, 80 ans, gestionnaire de radio... 2003 : Robert Stack, 84 ans, l’inoubliable Eliot Ness... 2001 : André Landry, 43 ans, restaurateur de Québec... 1998 : Frank Sinatra, 82 ans, considéré comme le plus grand crooner du siècle.