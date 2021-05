La Garde côtière s’équipe pour limiter les déversements de pétrole

La Garde côtière canadienne a fait l’achat de deux bateaux servant à récupérer les déversements de pétrole dans les eaux gelées, extracôtières et non protégées.

Ces bateaux, nommés «récupérateurs», sont justement construits pour aller recueillir le pétrole dans les endroits où celui-ci est plus difficile d’accès, et où il peut porter des dommages considérables.

Nous achèterons des écumeurs de GRIFFIN Engineered Systems Inc. pour améliorer notre capacité à réagir aux déversements sur les eaux glacées.

Ceux-ci sont conçus pour collecter une huile aussi épaisse que le beurre d’arachide! https://t.co/AGCMbVhD35 #PlanDeProtectionDesOcéans pic.twitter.com/Kpuj0pjqI4 — GardeCôtièreCAN (@GardeCotiereCAN) May 14, 2021

«Ces récupérateurs de glace permettront d'intervenir plus rapidement et de rendre les voies navigables plus sûres et plus saines d'un océan à l'autre», a annoncé par communiqué Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Le contrat pour les bateaux a été attribué à une entreprise de Halifax, Griffin Engineered Systems, pour un peu plus de 1,6 million $. La Garde côtière s’est gardé l’option d’en acheter un de plus. Les livraisons devraient se faire d’ici l’automne 2022, annonce-t-on.

Cet achat est fait partie du Plan de protection des océans d’Ottawa, dont le budget total s’élève à 1,5 milliard $.

