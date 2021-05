Le CISSS de Chaudière-Appalaches déménage deux de ses centres de vaccination

Le CISSS de Chaudière-Appalaches annonce le déménagement la semaine prochaine de deux de ses centres de vaccination, soit celui de Sainte-Marie qui s’installera dans le Centre Caztel, et celui de Disraeli, qui passe du CLSC local à la salle des Amis du 3e Âge.

Le CISSS explique cette décision par des préoccupations de logistique, d’espace et d’accessibilité.

À Sainte-Marie, le centre de vaccination déménagera du CLSC vers le Centre Caztel, situé «l’autre côté de la rue». Le transfert vers le nouveau site se fera le 19 mai.

«Ce site, beaucoup plus grand, permettra d’accroître notre offre de vaccination pour les résidents des secteurs de la Nouvelle-Beauce et Lotbinière», explique le CISSS par voie de communiqué. Le nombre de jours de vaccination et le nombre de plages horaire seront augmentés pour faire passer la capacité du site à plus de 2000 doses par semaine.

Du côté de Disraeli, le centre de vaccination déménagera ses pénates dans la salle Les Amis du 3e Âge, au 979 Saint-Joseph Est. La nouvelle clinique ouvrira le 20 mai prochain.

«Ce nouveau lieu est plus facile d’accès et permet de mieux respecter les mesures sanitaires à mettre en place pour un site de vaccination», souligne la direction.

Pas de changement pour les rendez-vous

Dans un cas comme dans l’autre, les gens ayant déjà un rendez-vous dans les anciennes cliniques n’auront rien à faire à la suite du changement de site. Les gens sont tout simplement invités à se diriger vers les nouvelles cliniques à la date et l’heure prévue de leur rendez-vous.

Les nouveaux sites seront d’ailleurs inscrits sur la confirmation électronique envoyée 48 heures avant le rendez-vous.