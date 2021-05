Le conflit israélo-palestinien divise les démocrates

Chaque fois que les violences reprennent dans le conflit israélo-palestinien, j’ai l’impression de revivre un vieux scénario. Cette fois, les parties impliquées me semblent cependant dirigées par les éléments les plus extrémistes, et l’espace pour la négociation et le compromis est particulièrement restreint.

Chaque fois que les violences reprennent, bien des observateurs se tournent vers les États-Unis. Cette fois, l’administration en place me semble plus timide, malgré les déclarations récentes du président Biden et de son secrétaire d’État Antony Blinken.

L’escalade dans la région précipite la Maison-Blanche dans une négociation qu’on aurait préféré éviter. Il est évident que Biden et son équipe préfèrent garder temps, énergie et ressources pour privilégier la zone Asie, principalement le dossier chinois. Après tout, c’est là qu’on retrouve les principaux enjeux du XXIe siècle sur la scène internationale.

Non seulement le nouveau président doit-il multiplier les appels en espérant une désescalade, mais il tente simultanément de partager le leadership avec d’autres acteurs de la région. Au casse-tête de Joe Biden, il faut maintenant ajouter la division au sein de sa formation politique. Si l’appui traditionnel à Israël domine toujours, nous sommes loin de l’unanimité.

Depuis plusieurs mois maintenant, le président est parvenu à calmer les ardeurs des différentes factions chez les démocrates. Il serait exagéré d’évoquer ici une communion d’esprit, mais les élus font montre d’une belle solidarité, ce qui nous change un peu des éternelles chicanes de famille sur la place publique.

Une majorité de démocrates défendent encore la position traditionnelle de leur parti. On ne s'étonne donc pas qu'ils relèvent, dans leurs commentaires au sujet du présent conflit, le caractère inacceptable du recours aux roquettes de la part du Hamas. On insiste également sur l’importance de protéger un vieil allié dans la région, Israël y étant encore présenté comme la seule véritable démocratie.

Ce qu’on entend moins habituellement, ce sont des arguments plus sympathiques à la cause palestinienne. De nombreux élus progressistes n’ont pas manqué de s’en prendre ouvertement à Israël, dénonçant au passage la décision de Donald Trump, de favoriser outrageusement son allié.

Pour bien marquer le caractère inhabituel des critiques des progressistes démocrates, il suffit de rapporter les propos de la représentante du Minnesota Ilhan Omar. Elle a qualifié d'«actes de terrorisme» les frappes aériennes israéliennes de lundi. Il s’agit d’un langage qu’on s’abstient habituellement d’utiliser et qui fait beaucoup réagir aux États-Unis.

D’autres progressistes se joignent à Mme Omar sans recourir à des étiquettes aussi fortes. Les Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Alexandria Ocasio-Cortez ont dénoncé des décisions d’Israël sans jamais évoquer la réaction du Hamas.

Sans être tombé dans l’oubli, le conflit israélo-palestinien jouissait depuis plusieurs années d’une couverture médiatique moins soutenue. Le sérieux de la crise actuelle nous rappelle qu’il sera difficile, pour bien des dirigeants, de détourner le regard.

Le président américain se retrouve dans une fâcheuse position. S’il veut se démarquer de son prédécesseur, il doit faire preuve de mesure tout en s’assurant de ne pas s’enliser dans un nouveau bourbier. Pour ce faire, il lui faut la collaboration d’autres meneurs dans la région. Un premier pas prudent serait de cesser de retarder la nomination de son ambassadeur en Israël.

Le conflit israélo-palestinien pourrait donc devenir la première grande crise en politique étrangère pour la présente administration, mais elle se doublerait d’un test de leadership du président au sein de sa formation politique.