Le manque de ressources de la DPJ dénoncé par une famille adoptive

Un couple de quinquagénaires de l’Estrie, qui prend soin d’un bébé d’un membre de la famille proche, a déploré le manque de ressources à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), n’ayant pas accès à une aide financière.

Tout a commencé en février dernier lorsque l'homme est devenu grand-père. Son fils et sa bru ne pouvant s'occuper du bébé, la DPJ s'est donc tournée vers lui.

«On m'a expliqué tous les enjeux et que la petite viendrait chez moi dès le lundi. Alors moi et ma conjointe on avait une décision à prendre. Ils sont arrivés à 6h le soir et sont partis à 8h. Donc en 2 heures on s'est dit ok, on va prendre la petite», a-t-il expliqué.

Le poupon n'a que quatre jours lorsque la DPJ le remet au grand-père paternel et sa conjointe. Ils tombent rapidement en amour avec l'enfant, mais leur vie est basculée.

Le grand-père ayant un lien biologique avec l'enfant, c'est lui qui doit s'en occuper, mais en tant que salarié dans une entreprise, il n'a d'autre choix que de demander une année sabbatique.

«Moi, c'est 1048,80$ par semaine que je perds pour m'occuper de la petite», a-t-il souligné.

La DPJ ne lui donne toutefois aucune allocation, puisqu'il n'est pas encore reconnu comme famille d'accueil de proximité. L'évaluation est en cours, mais peut prendre jusqu'à neuf mois et les prestations ne sont pas rétroactives.

Il n'a pas droit non plus au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), puisqu'il n'est pas le père biologique ou adoptif de l'enfant.

Pas un cas isolé

Une autre famille témoignait d'une situation semblable et de son exaspération, jeudi.

De nombreuses familles s'endettent et, dans ce cas-ci, le grand-père doit piger dans ses REER pour subvenir aux besoins de sa famille.

Il a décidé de faire part de son mécontentement face à cette situation au ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, en lui faisant parvenir une lettre il y a deux semaines, lui proposant trois solutions pour remédier à cette situation.

«Moi je lui suggère d'abord d'accélérer le processus d'accréditation des familles d'accueil de proximité. Si ce n'est pas possible, qu'il nous reconnaisse rapidement comme famille adoptante et/ou tuteur de l'enfant pour qu'ainsi on puisse avoir droit au RQAP. Et si jamais rien de tout ça n'est possible, que la DPJ me laisse simplement agir en bon père de famille pour que je puisse trouver une gardienne de confiance pour s'occuper de l'enfant pendant que j'irai travailler, comme le font des milliers de couples au Québec», a précisé le grand-père.

Le bureau du ministre a confirmé avoir reçu la lettre, mais a décliné toute demande d’entrevue.