Les Jets terminent la saison avec une victoire

Kyle Connor a touché la cible à deux reprises pour mener les Jets vers une victoire de 4 à 2 face aux Maple Leafs de Toronto, vendredi soir, à Winnipeg. Il s’agissait du dernier match de la saison pour les deux formations avant le début des séries éliminatoires.

Connor a inscrit le but égalisateur et le but de la victoire pour l’équipe locale. Blake Wheeler et Mark Scheifele ont obtenu des mentions d’aide sur les deux buts de Connor. Il s’agissait de ses 25e et 26e de la saison.

Pierre Engvall avait donné les devants aux Maple Leafs en première période. Les Jets se sont ensuite mis en marche, en deuxième période, grâce à la réussite de Mason Appleton.

Ilya Mikheyev n’a pas tardé à répliquer pour les Leafs. Connor s’est chargé du reste.

Jansen Harkins a complété le travail en marquant dans la dernière minute de jeu, dans un filet désert.

Connor Hellebuyck a réalisé 33 arrêts dans la victoire. Son vis-à-vis, Jack Campbell, a cédé trois fois sur 23 lancers.

Les Leafs entreprendront leur série de premier tour face au Canadien de Montréal jeudi, à Toronto. Quant aux Jets, ils croiseront le fer avec les Oilers d’Edmonton à compter de mercredi.