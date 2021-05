Stable à Québec, hausse des hospitalisations au Bas-Saint-Laurent

La situation de la COVID-19 demeure stable dans la grande région de Québec, la Capitale-Nationale enregistrant vendredi 70 cas et Chaudière-Appalaches, 84. Du côté du Bas-Saint-Laurent, toujours sous surveillance, les hospitalisations aux soins intensifs ont triplé en 24 heures.

• À lire aussi: Le Québec compte 838 nouveaux cas et 8 décès supplémentaires

La région du Bas-Saint-Laurent devient peu à peu l’épicentre de la COVID-19 au Québec alors qu’elle est la seule région de la province à présenter un taux de cas actifs supérieur à 200 cas par 100 000. Actuellement, selon l’INSPQ, on trouve 218 cas par 100 000 personnes dans la région de l’est.

Vendredi, ce sont encore 50 nouveaux cas qui se sont ajoutés, majoritairement dans les MRC de Rivière-du-Loup et des Basques. Rappelons qu’une éclosion d’importance touche l’entreprise Viandes Du Breton, à Rivière-du-Loup. Plus d’une centaine d’employés ont contracté la maladie et l’usine a été fermée par la santé publique pour une période de 10 jours.

À l’Hôpital de Rimouski, les contrecoups de cette situation épidémiologique inquiétante commencent à se faire ressentir. Le nombre de patients aux soins intensifs a triplé au cours des 24 dernières heures, passant de 2 à 6. Au total, on compte 17 hospitalisations, une hausse de quatre depuis le bilan de jeudi.

Encore haut en Chaudière-Appalaches

Chaudière-Appalaches demeure l’autre région où le virus continue de faire des siennes, dans le secteur de la Beauce notamment. Ce secteur continue de coller sur un plateau à plus de 500 cas actifs par 100 000 personnes depuis les dernières semaines alors que les secteurs avoisinants ont vu leur nombre de cas diminuer.

On note également une hausse des cas dans la MRC de Montmagny-L’Islet, qui partage une certaine proximité avec la MRC des Basques, dans le Bas-Saint-Laurent.

Au bilan de vendredi, Chaudière-Appalaches enregistre 84 nouveaux cas, un nombre légèrement inférieur à la moyenne des sept derniers jours. On compte aussi trois décès supplémentaires dans la région, portant le nombre total à 335 depuis le début de la crise.

Dans les hôpitaux de la région, on observe une légère hausse de 1 patient. Un total de 33 personnes demeurent hospitalisées, soit à l’Hôpital de Saint-Georges ou à l’Hôtel-Dieu de Lévis, dont 7 aux soins intensifs.

Portrait dans les hôpitaux de Chaudière-Appalaches au 13 mai 2021

[Entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

Hôtel-Dieu de Lévis

Hors soins intensifs : 18 (+1)



Soins intensifs : 7 (+1)

Hôpital de Saint-Georges

Hors soins intensifs : 8 (-1)



Soins intensifs : 0 (-)

Stable à Québec

Sur la Rive-Nord du Saint-Laurent, à Québec, on compte vendredi 70 nouvelles infections de Covid-19. Il s’agit du plus haut total depuis une semaine. La région ne compte toutefois aucun décès supplémentaire.

Dans les centres hospitaliers désignés, on observe une diminution de trois patients hospitalisés depuis le précédent bilan. Le nombre total d’hospitalisations s’élève, en date de jeudi, à 56 patients, dont 11 aux soins intensifs.

Portrait dans les hôpitaux de Québec au 13 mai 2021

[entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

Hôtel-Dieu

Hors soins intensifs : 1 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

CHUL

Hors soins intensifs : 1 (-1)



Soins intensifs : 1 (-)

Saint-François-d’Assise

Hors soins intensifs : 5 (-2)



Soins intensifs : 0 (-)

IUCPQ

Hors soins intensifs : 14 (+2)



Soins intensifs : 2 (-)

Enfant-Jésus

Hors soins intensifs : 24 (-4)



Soins intensifs : 8 (+2)

À VOIR AUSSI...