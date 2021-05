Traverse Forestville-Rimouski: le retour du CNM Évolution encore incertain

Aucun ultimatum n’a été fixé pour le démarrage de la saison 2021 du traversier CNM Évolution, reliant Rimouski à Forestville, a annoncé son propriétaire vendredi.

Le propriétaire, Hilaire Journeault, vient tout juste de commencer des démarches pour obtenir une subvention du gouvernement qui assurerait la rentabilité de la prochaine saison du navire, affirmant avoir subi une perte financière de 100 000 $ l’an dernier avec la fermeture des frontières.

Le maire de Rimouski, Marc Parent, l’appuie dans ses démarches.

«Moi, je pense que ça fait très longtemps que le gouvernement du Québec aurait dû s’impliquer dans ce dossier-là de façon beaucoup plus active. Parce qu’on se retrouve dans une situation où on a un traversier, qui en fait comme le jambon entre deux tranches de pain, alors que les traversiers de Matane et de Rivière-du-Loup sont largement subventionnés par la STQ. Alors qu’à Rimouski, on a un opérateur privé qui tente de faire ses frais», a expliqué le maire.

De l’autre côté du fleuve, sur la Côte-Nord, la mairesse de Forestville Micheline Anctil a rappelé que la traverse est essentielle avec l’embauche d’une trentaine de personnes chaque année sur les deux rives.

Le traversier a aussi d’importantes retombées touristiques pour la ville, sans compter qu’il permet à la population de se rendre rapidement à des rendez-vous médicaux à Rimouski.

«On est inquiet et évidemment que la reprise est fort importante pour nous. Toutefois nous avons exprimé à M. Journeault l’importance de ce lien maritime au niveau de la mobilité des personnes, autant de nos citoyens que des retombées touristiques», a souligné Mme Anctil.

Les deux maires attendent d’ailleurs avec impatience le rapport du gouvernement qui vise à optimiser toutes les traverses du fleuve Saint-Laurent.

Rappelons que le CNM Évolution effectue la traverse entre Forestville et Rimouski depuis 1997.