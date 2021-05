Un collectif de Québec solidaire au banc des accusés

Issu de l’extrême-gauche du parti, le Collectif antiraciste décolonial (CAD) est accusé d’avoir créé un «climat toxique de militantisme» au sein de Québec solidaire. Ce week-end, le groupuscule fera face à une motion de blâme qui pourrait mener à son expulsion.

Depuis l’automne 2019, le collectif a multiplié les menaces, ultimatums, tactiques de dénigrement et mises en demeure envers le comité de coordination national de QS. Le CAD a également associé le chef du Parti québécois et un journaliste de la presse parlementaire à la «faschosphère», en plus d’appuyer publiquement les propos anti-Québécois du professeur Amir Attaran.

«Ce n’est pas une atmosphère que la majorité des membres de Québec solidaire apprécient. Et c’est ça, l’objet du débat en fin de semaine : quel climat de militantisme voulons-nous au sein du parti», explique le co-porte-parole de la formation, Gabriel Nadeau-Dubois.

Au Conseil national, qui se déroule aujourd’hui et demain, les participants devront se prononcer sur une motion de blâme qui rappelle le collectif à l’ordre. Si celui-ci refuse de se conformer, le congrès de la formation pourrait ensuite être appelé à lui retirer son accréditation.

QS, raciste?

En entrevue cette semaine avec le quotidien La Presse, la co-porte-parole du CAD, Ève Torres, a lié le blâme contre son collectif à la présence d’un racisme systémique à l’intérieur même de QS.

M. Nadeau-Dubois réplique que, même si QS «n’est pas un parti parfait», les propos de Mme Torres ne reflètent pas ce qu’il entend chez ses collègues racisés, qu’ils soient députés, membres de la direction ou militants.