Une campagne anti troisième lien se prépare

Les opposants au troisième lien n'ont pas attendu l'annonce officielle du gouvernement sur son projet de tunnel et avisent dès maintenant que la campagne Non au troisième lien sera bientôt lancée.

Les organismes de transport durable et de protection de l'environnement fourbissent leurs armes. Ils ont convoqué les médias pour mardi, au lendemain de l'annonce du gouvernement Legault sur son projet de «Réseau express de la Capitale», qui inclut le tunnel Québec-Lévis.

Ils réagiront aux informations données par le gouvernement, et avisent dès maintenant que la mobilisation se prépare. Ils lanceront «la campagne nationale d'opposition Non au troisième lien», écrivent-ils vendredi par voie de communiqué. Ils forment ainsi la Coalition Non au troisième lien.

La Coalition est formée d’Accès transport viable, du Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale, d'Équiterre, de la Fondation David Suzuki, de Trajectoire Québec et de Vivre en Ville.