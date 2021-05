8 magnifiques sentiers de randonnée du Québec où les chiens sont admis

Ils offrent des points de vue magnifiques et les chiens y sont autant les bienvenus que les humains: voici huit sentiers de randonnée particulièrement intéressants où il est permis d’emmener Pitou, un peu partout au Québec.

1. Le Mont Kaaikop, coopérative de solidarité de plein air L’Interval

Laurentides

Toutou est prêt pour une bonne montée? Vous aussi? À 838 m d’altitude, le mont Kaaikop est le 2e plus haut sommet des Laurentides. Vos efforts seront récompensés par un panorama à 360 degrés sur la région et une vue sur le mont Tremblant. Deux options pour monter: une boucle longue ou un aller-retour plus court.

Longueur: 11,8 km (boucle) ou 5,6 km (aller-retour)

Niveau: difficile

Tarif adulte: 9 $

Info: www.intervalcoop.com

2. Le Mont-Saint-Alban, au parc national Forillon

Gaspésie

Les chiens sont admis sur tous les sentiers dans ce parc fédéral sublime. Pour profiter de certains des plus beaux paysages de mer et de montagnes qui font sa renommée, le sentier Mont-Saint-Alban est une valeur sûre. Il vous guidera vers une tour d’observation de 283 m de haut.

Longueur: 7,2 km ou 7,8 km (boucle), selon le point de départ

Niveau: Intermédiaire

Tarif adulte: 7,90 $

Info: www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/forillon

3. Le Pic-Champlain, parc national du Bic

Bas-Saint-Laurent

Au Bic, comme dans tous les parcs de la Sépaq, les chiens sont admis uniquement dans certains secteurs. Si vous voulez randonner avec Milou, vous n’aurez qu’une option, mais elle en vaut la peine: le sentier Le Pic-Champlain, qui surplombe le parc et l’estuaire du Saint-Laurent.

Longueur: 6 km (aller-retour)

Niveau: Intermédiaire

Tarif adulte: 9 $

Info: www.sepaq.com/pq/bic

4. Le sentier Eucher, La Baie

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il commence en ville, à la marina de La Baie, et se termine à l’Anse à Poulette, au bord du Saguenay. Entre les deux, il longe le fjord sur des caps et permet de plonger le regard au creux de la belle baie des Ha! Ha!

Longueur: 8 km

Niveau: Intermédiaire/Difficile

Tarif : Gratuit

Info: tourisme.saguenay.ca/fr/quoi-faire

5. Le Riverain, parc national des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie

Charlevoix

Le plus mythique sentier de ce parc, L’Acropole-des-Draveurs, n’est pas accessible aux chiens, mais d’autres trajets leur sont ouverts, dont le spectaculaire Riverain. Grimpant sur la rive ouest de la rivière Malbaie, il garantit des vues plongeantes sur la vallée et les falaises, qui sont parmi les plus hautes à l’est des Rocheuses.

Longueur: 8,8 km, 10,2 km ou 10,8 km (aller), selon le point de départ / navette disponible pour le retour

Niveau: intermédiaire

Tarif adulte: 9 $

Info: www.sepaq.com/pq/hgo

6. Le Parcours du Mont-Chocolat, parc régional du Massif du Sud

Chaudière-Appalaches

Érablières, rivière, belvédère et sommet avec vues: voici ce qui vous attend sur ce sentier aux 380 m de dénivelé. Pour ceux qui connaissent déjà: une variante de retour «un peu plus ardue» a été ajoutée en 2021, indique le site du parc. À vous de décider.

Longueur: 7,9 km (aller-retour)

Niveau: Intermédiaire

Tarif adulte: 8 $

Info: massifdusud.com

7. Le Mont-Chauve, parc national du Mont-Orford

Cantons-de-l’Est

À près de 600 m d’altitude, le sommet dégarni du mont Chauve - le 2e plus haut du parc - est un excellent endroit pour admirer les reliefs des Cantons-de-l’Est, le mont Orford et le lac Stukely. Ne manquez pas de prendre une bonne bouffée d’air pur - et une petite photo avec Fido - sur la plateforme du sommet!

Longueur: 10,6 km (boucle)

Niveau: Intermédiaire

Tarif adulte: 9 $

Info: www.sepaq.com/pq/mor

8. Le Sentier de la Caverne-Lusk, parc de la Gatineau

Outaouais

Cette boucle très vallonnée démarre près de la plage Parent, longe le lac Philippe et mène à une caverne de marbre avec un ruisseau souterrain. Vous pourrez y entrer, mais le parc conseille d’apporter des vêtements de rechange et un casque protecteur.

Longueur : 8,5 km (boucle)

Niveau: Facile

Tarif adulte: Gratuit (frais pour le stationnement en été)

Info: ccn-ncc.gc.ca

BON À SAVOIR:

- Chaque site a ses règles pour la randonnée avec un chien (laisse obligatoire, zones interdites, restrictions de dates, etc.): renseignez-vous bien.

- Plusieurs sentiers ferment au printemps, pour freiner l’érosion. Il vaut mieux s’informer avant de partir.

- À vérifier également: les règles liées à la COVID-19 dans le parc choisi (achat de billet en ligne, réduction de la capacité, etc.) et les restrictions liées au déplacement entre régions: www.quebec.ca.