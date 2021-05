Donner le goût du français aux jeunes

On se demande quelle mouche a piqué François Legault quand on lui a demandé si Émile Bilodeau ferait un bon ambassadeur pour promouvoir le français auprès des jeunes.

« Peut-être prendre quelqu’un qui appuie la loi 21, hein, pour commencer ? » a répondu le chef de la CAQ, à propos d’un jeune de 25 ans qui jouait de la musique ce matin-là pour divertir les gens faisant la file pour se faire vacciner au Palais des congrès de Montréal.

La phrase était dite sur le ton de la boutade, mais le premier ministre se trouvait quand même à dire aux jeunes qui, nombreux, n’adhèrent pas à l’ensemble de la politique de son gouvernement qu’il n’a pas besoin d’eux pour défendre le français.

Tant pis si vous êtes un des rares nouveaux artistes québécois à franchir le mur des radios commerciales et à s’immiscer dans les listes de lecture Spotify, Apple Music et autre Deezer des jeunes Québécois. Si vous n’êtes pas pour la version bien personnelle de la laïcité de François Legault, le Québec peut se passer de vous.

Donner le goût du français

C’est difficile d’imaginer un message plus tragique pour faire la promotion du français auprès des jeunes.

Depuis quelque temps, on voit les porte-parole de la CAQ se revendiquer constamment de l’héritage de Camille Laurin. Avec la loi 101, le principal objectif de ce psychiatre à la compréhension fine de l’âme humaine était psychologique. Il voulait libérer les Québécois de leurs complexes et leur montrer que parler français devait être pour eux la chose la plus normale au monde.

On adoptera les lois linguistiques les plus sévères de l’univers, si les Québécois perdent le désir de vivre en français, rien ne pourra le ramener.

Pour y parvenir, tout le monde convient que le défi, c’est de développer cet attachement chez les jeunes, alors qu’ils se font dire depuis leur naissance par leurs parents et leurs grands-parents que leur succès ne passera pas par le français. Dans un monde où plusieurs entrepreneurs de la nouvelle génération n’affichent leur entreprise qu’en anglais, ce n’est pas simple.

Mais pour François Legault, le défi n’est pas encore assez relevé. Il faudrait en plus forcer les jeunes à signer en bas de toutes ses initiatives législatives. Ils contribueront à l’effort de guerre pour inciter les gens à se faire vacciner que ça ne sera pas encore assez.

Comme l’a fait l’administration Trump en écartant la candidature de la jeune prodige Billie Eilish pour participer à une campagne de mobilisation contre la COVID-19, sous prétexte « qu’elle détruit notre pays et tout ce à quoi nous tenons ». Pas de place pour la dissidence, quand vient le temps d’unir le pays !

Un meneur pour mobiliser

Pour que le français s’impose, il faut vaincre les peurs et gagner les cœurs, en montrant que pour vivre, créer, s’exprimer et s’enrichir au Québec, il n’y a rien comme le français avec ses nuances subtiles et complexes. Il faut rassembler, donc. Malheureusement, pour François Legault, un jeune artiste indépendantiste et écologiste qui a déjà reçu des menaces de mort à cause de son opinion contre la loi 21, c’est trop nuancé pour faire ça.

Camille Laurin disait aussi que la pire chose pour un peuple, c’est l’indifférence de ses membres à la forme de son avenir. Selon François Legault, le manque d’indifférence d’Émile Bilodeau face à certains enjeux, c’est plutôt un problème.

Le Québec a donc enfin un premier ministre qui fera adopter une mise à jour de la loi 101, après avoir empêché Pauline Marois de le faire en 2013. Pour avoir un meneur qui, comme Camille Laurin, voudra mobiliser tous les Québécois pour qu’ils veuillent vivre en français, il faudra encore attendre.