Duhaime exagère sur le nombre d’hôpitaux

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : notre Bureau d’enquête, basé à Montréal, à Québec et à Ottawa, se spécialise dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, nos journalistes et recherchistes vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre de voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L'ÉNONCÉ

Lundi, le nouveau chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a reproché au gouvernement Legault de maintenir le confinement malgré le peu d’hospitalisations aux soins intensifs. Il y a « 123 patients aux soins intensifs, [soit] moins d’un par hôpital », a-t-il écrit sur Facebook. Sa publication a été partagée plus de 1000 fois.

LES FAITS

M. Duhaime a tort. Selon un document partagé par le gouvernement du Québec, on dénombre 39 installations en mesure d’accueillir des patients COVID aux soins intensifs, ce qui signifie qu’il y avait 3,2 patients gravement malades par établissement lors de sa publication. Invité à s’expliquer, le PCQ a d’abord tenté une réponse peu convaincante, puis l’attachée de presse de M. Duhaime a reconnu l’erreur de son chef.

« Je suis bien d’accord avec vous que ce n’est pas moins d’un [patient aux soins intensifs par hôpital] », a dit Véronique Gagnon. Le nombre de patients hospitalisés aux soins intensifs est aujourd’hui bien en deçà du sommet du 14 janvier dernier (231), mais encore supérieur au nombre du 22 juin 2020 (56), date à laquelle les restos avaient pu rouvrir partout au Québec.

–Pascal Dugas Bourdon

Chiffre de la semaine: 202

C’est le nombre de points comptés contre le Canadien de Montréal par des Québécois depuis la saison 2015-2016.

À titre comparatif, depuis 6 ans, les Québécois qui ont joué pour le Canadien ont totalisé 527 points. Ils sont 10 à avoir intégré l’alignement du Bleu-Blanc-Rouge au cours de cette période. Parmi ceux-ci, on retrouve les joueurs de la saison 2020-2021 et d’autres comme Torrey Mitchell, Marco Scandella et David Desharnais.

Lundi soir face aux Oilers d’Edmonton, aucun Québécois ne portait l’uniforme du Canadien pour la première fois depuis sa création, il y a 112 ans. Le Montréalais Alex Chiasson a néanmoins récolté une passe au cours de la rencontre pour Edmonton.

–Charles Mathieu