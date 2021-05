France: manifestations propalestiniennes dans plusieurs villes

Des rassemblements de soutien aux Palestiniens ont eu lieu samedi dans plusieurs villes de France, certains malgré l’interdiction prononcée par les autorités comme à Paris où des face-à-face tendus opposaient manifestants et forces de l’ordre.

Quelque 4 200 policiers et gendarmes étaient mobilisés à Paris, selon la préfecture de police, qui appliquent les consignes de « dispersion systématique et immédiate » dès que des manifestants tentent de se regrouper, en utilisant « lanceur d’eau » et gaz lacrymogènes.

Selon les journalistes, des face-à-face entre manifestants et forces de l’ordre avaient lieu dans l’après-midi dans le quartier populaire de Barbès, dans le nord de la capitale.

« Palestine vivra. Palestine vaincra », pouvait-on entendre. Boulevard Barbès, un groupe d’une centaine de personnes chantait « Israël assassin ». Ça et là, quelques drapeaux palestiniens étaient brandis ou utilisés en cape.

AFP

« Libérez la Palestine »; « Israël assassin », « Israël casse toi, Palestine n’est pas à toi », criaient des manifestants dans les petites rues du quartier voisin de la Goutte d’or, où vit une importante population d’origine étrangère.

L’interdiction de manifester à Paris a été prise jeudi soir par le préfet de police, à la demande du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, pour des « risques de troubles ». Il a été mis en avant le précédent de 2014, lorsqu’une manifestation propalestinienne à Paris avait dégénéré en violences urbaines.

AFP

Les organisateurs ont tenu une conférence de presse en début d’après-midi pour réaffirmer leur « solidarité » alors que, dans les territoires palestiniens, « le massacre continue ».

L’un des organisateurs Walid Attalah a répété leur intention de manifester « pacifiquement » et dénoncé l’attitude des autorités: « ils veulent clairement laisser pourrir la situation et qu’il y ait des débordements », a-t-il affirmé.

AFP

« Palestinian lives matter »

« La France est le seul pays démocratique à interdire ces manifestations », ont protesté Me Sefen Guez Guez, Me Dominique Cochain et Me Ouadie Elhamamouchi, avocats de l’Association des Palestiniens en Île-de-France.

AFP

La manifestation était au départ prévue pour commémorer la Nakba, l’exode de centaines de milliers de Palestiniens à la création d’Israël en 1948. D’autres manifestations ont été interdites, comme à Nice (sud), ou dans plusieurs communes de la banlieue parisienne.

En revanche, des manifestations ou rassemblements ont été autorisés dans de nombreuses autres villes.

À Strasbourg (est), ils étaient 4.000 à marcher derrière une banderole « Palestine urgence, contre le mur et l’occupation, pour le respect du droit international, engagement immédiat de l’Europe ».

Les manifestants ont également chanté des slogans comme « Israël assassin », « Israël terroriste », « Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c’est l’humanité qu’on assassine », ou « Israël assassin, Macron complice ».

AFP

Plusieurs centaines de personnes, drapeaux palestiniens — voire parapluie des mêmes couleurs — à la main, se sont rassemblées sous la pluie à Toulouse (sud-ouest) pour dire leur opposition au « colonialisme, au racisme et à l’apartheid ».

AFP

« Sauvez Gaza », « personne n’est libre quand d’autres sont opprimés » ou « Palestinian lives matter » (« les vies des Palestiniens comptent »), pouvait-on lire sur des pancartes.

Environ 200 personnes se sont aussi réunies à Montpellier (sud) et des rassemblements étaient aussi prévus à Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes ou Rennes.