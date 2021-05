Frappes israéliennes: le Canada souligne l'importance de protéger les journalistes

Le Canada a insisté samedi sur «l'importance fondamentale de protéger les journalistes» après l'attaque israélienne contre un bâtiment abritant des médias internationaux à Gaza, et appelé à des «mesures immédiates» pour mettre fin à la violence.

Indiquant dans un tweet que le Canada suit «avec une grande inquiétude» la situation en Israël, en Cisjordanie et à Gaza, le chef de la diplomatie canadienne Marc Garneau a appelé «toutes les parties» à prendre des «mesures immédiates pour mettre fin à la violence, désamorcer les tensions et protéger les civils, réfugiés, journalistes et médias».

Il a réitéré «l'importance fondamentale» pour le Canada de protéger les journalistes, soulignant que ceux-ci «doivent être libres de faire leur travail» et que leur «sûreté et sécurité doivent toujours être assurées».

À Gaza, l'immeuble de 13 étages qui abritait notamment les équipes de la chaîne d'information qatarie Al-Jazeera et l'agence de presse américaine Associated Press (AP) a été pulvérisé par des frappes de l'armée israélienne qui avait demandé préalablement l'évacuation de l'immeuble.