Photo courtoisie

En 1993, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 15 mai de chaque année Journée internationale des familles afin de mieux faire connaître les questions liées à la famille et d’accroître la connaissance des enjeux sociaux, économiques et démographiques qui les affectent. La Journée internationale de la famille est une occasion de mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles, cellules de base de la société, et de stimuler les initiatives appropriées. Le Réseau pour un Québec Famille est un organisme à but non lucratif regroupant des organismes nationaux soucieux de la situation des familles québécoises et provenant des secteurs suivants : communautaire, municipal, éducation, santé et services sociaux, syndical.

► quebecfamille.org

105 printemps

Photo courtoisie

Isidore Pouliot (photo) est né le 15 mai 1916 à Frampton. Deuxième d’une famille de 8 enfants, il s’est marié en 1943 à Marie-Berthe Lecours (décédée en mai 2014). Ses deux enfants, Yves et Linda (photo), s’occupent encore de leur père bien installé depuis 8 ans en résidence pour personnes âgées, où il aime danser, chanter et raconter des blagues. Il les surprend de bien des façons encore, entre autres, par son adaptabilité en cette période de confinement. M. Pouliot, qui célèbre aujourd’hui son 105e anniversaire de naissance, a été entrepreneur en construction (Isidore Pouliot enr.) pendant 21 ans jusqu’à sa retraite en 1975. Il se souvient encore de ses employés et sous-traitants qui l’ont aidé au cours de sa vie active. Le secret de sa longévité : la discipline.

Plus que quelques pas

Photo courtoisie

Pour la troisième fois depuis le début de la pandémie, Rosaire Roy (photo), président de la FADOQ Québec et Chaudière--Appalaches, a de nouveau senti le besoin de prendre sa plume pour écrire quelques mots à ses nombreux membres pour leur rappeler que malgré la vaccination massive, il reste encore quelques pas à franchir et qu’il ne faut pas baisser la garde et rester vigilants. M. Roy remercie également tous les aînés d’avoir mené le combat afin de pouvoir retrouver prochainement amis, familles et petits-enfants. Il termine sa lettre en précisant que l’on doit garder en mémoire les leçons tirées de cette triste période de vie. « Notre planète est fragile, nous devons faire tous les efforts pour la garder en santé, surtout pour nos enfants et petits-enfants », de conclure M. Roy.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 15 mai 1991 à 8 h 30, Yves Laforest (photo) devient le premier Québécois à gravir l’Everest. Il fait partie d’un groupe de huit alpinistes tous américains à l’exception de Laforest. Il reste sur le toit du monde 45 minutes. Yves Laforest trouvera la mort en août 2003 lors d’une expédition en Colombie-Britannique.

Anniversaires

Photo courtoisie

Caroline Dhavernas (photo), comédienne et actrice québécoise, 43 ans...Jordan Eberle, joueur de centre des Islanders de NY (LNH) 31 ans...Andy Murray, joueur de tennis écossais, 34 ans...Josh Beckett, ex-joueur de baseball américain, lanceur (Dodgers), 41 ans...George Brett, ex- joueur de baseball américain qui a joué 21 saisons, principalement en tant que joueur de troisième but pour les Royals de Kansas City (MLB)...Paul Bégin, député de Louis-Hébert (1994-2003), 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 mai 2020 : Fred Willard (photo), 86 ans, acteur, comédien et écrivain américain. Il était surtout connu pour ses rôles au cinéma et dans des séries télévisés... 2015 : Claude G. Lajoie, 87 ans, député libéral de Trois-Rivières à la Chambre des communes de 1971 à 1984... 2015 : Pierrette Lemieux, 78 ans la mère de Mario Lemieux propriétaire actuel des Penguins de Pittsburgh... 2014 : Robert Burns 77 ans, avocat, ancien ministre péquiste dans Maisonneuve (1970-1979) et juge de la Cour du Québec affecté au Tribunal du travail de 1980 à 2001... 2013 : Robert Roussil, 87 ans, sculpteur québécois... 2008 : Claude Théberge, 73 ans, peintre québécois diplômé de l'École des Beaux-arts de Québec... 2007 : Pierre Léger, 63 ans, dit Pierrot le Fou, poète et animateur culturel... 2005 : Alan B. Gold, 88 ans, ancien juge en chef de la Cour supérieure... 1998 : Jean Hamelin, 66 ans, historien... 1969 : Joe Malone, 79 ans, joueur de hockey Bulldogs de Québec et Canadiens de Montréal (1910-1923).