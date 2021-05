L’Alsace pour taquiner le homard de la Gaspésie!

L’Alsace. C’est non seulement une région magnifique à visiter, mais avec sa diversité de cépages et son histoire singulière, elle produit parmi les meilleurs vins blancs de France. C’est aussi un accord parfait avec le homard de la Gaspésie!

Avec l’hiver assez doux, il n’y a pas eu de glace dans la baie des Chaleurs, ce qui a permis aux pêcheurs gaspésiens d’entreprendre leur nouvelle saison de pêche aussi tôt que le 21 avril dernier. L'année 2021 marque par ailleurs le 10e anniversaire de l’identification «100% pêché en Gaspésie», un mode de traçabilité qui permet de mettre les Québécois en relation directe avec celui qui a pêché leurs homards.

Voici cinq vins d’Alsace dans des styles différents, mais tous parfaits pour taquiner votre prochain homard.

Barmès Buecher, Trilogie 2019, Alsace 22,25$ - Code SAQ 12254420 – 12,5% - 4 g/L

Un trio de pinot blanc, de riesling et de pinot gris (d’où le nom du vin) dans un style riche, précis et savoureux. C’est bien sec et très charmeur.

★★★ $$

Domaine Loew, Vérité Sylvaner 2019, Alsace 26,95$ - Code SAQ 14074094 – 12,5% - 11 g/L - Bio

Longtemps dans l’ombre, le sylvaner poursuit son retour et peut s’avérer délicieux lorsqu’il est entre bonnes mains. Nuancé et généreux, fin, bien frais, et terminant sur une finale saline.

★★★ $$ 1⁄2

Paul Ginglinger, Pinot Gris Les Prélats 2019, Alsace 25,95$ - Code SAQ 13672210 – 13,5% - 6 g/L – Bio

Le pinot gris peut donner de grands vins qui peuvent se bonifier de longues années en cave. Celui-ci étonne par sa gourmandise, sa densité et sa longueur. Un vin de gastronomie, sans l’ombre d’un doute.

★★★ 1⁄2 $$ 1⁄2

Josmeyer, Riesling Le Kottabe 2018, Alsace 33,75$ - Code SAQ 12713032 – 13% - 5 g/L – Bio

Un riesling tout en finesse et en précision. Tonalités d’abricot, de miel, d’acacia et de verveine. C’est tonique, salin, fruité et long. Un pur régal.

★★★ 1⁄2 $$$

Hugel, Gewurztraminer 2016, Alsace 21,30$ - Code SAQ 329235 – 13% - 14 g/L

Le «gewurzt», comme ont dit, c’est un monde à part. Celui-ci est sans doute la meilleure façon de le découvrir avec ses notes typiques de rose et de litchis, sa bouche large, ample tout en restant fine et concise. Impeccable.

★★★ $$

LÉGENDE

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel