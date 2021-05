Le grand retour des comédies musicales

Après les classiques des années 1950, les comédies musicales au grand écran étaient tombées en désuétude jusqu’aux années 2000. Depuis le succès des «Misérables», «Mamma Mia!», «Pour l'amour d'Hollywood» et «Le maître de la scène», les studios recommencent à exploiter ce filon.

En 2017-2019, la popularité du «Maître de la scène» (avec Hugh Jackman en P.T. Barnum) est inespéré. Des revenus de 485 millions $ US au box office international et une trame sonore autant vendue que «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» des Beatles sont des éléments qui surprennent et dont les studios prennent note. Ce n’est donc pas un hasard si Disney investit dans «Hamilton», lancé l’an dernier sur Disney+ pour cause de pandémie. Le long métrage, captation du spectacle de Broadway, est le deuxième film le plus regardé des plateformes numériques derrière «Wonder Woman 1984»!

Le calendrier des sorties ciné de cette année confirme la tendance favorable aux comédies musicales.

«In the Heights»

Sortie: 11 juin

Réalisé par Jon M. Chu («Crazy Rich Asians»), le long métrage est l’adaptation de la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda présentée à Broadway. Se déroulant à Washington Heights, le quartier latino de New York, «In the Heights» suit les aventures du propriétaire d’une «bodega» (un dépanneur) à qui sa grand-mère vient de léguer un commerce en République dominicaine.

«Dear Evan Hansen»

Sortie prévue le 24 septembre

Julianne Moore, Amy Adams et Danny Pino se partagent l’affiche de cette adaptation de la comédie musicale éponyme présentée à Broadway. On y découvre Evan (Ben Platt), un étudiant atteint d’anxiété sociale qui profite du suicide de l’un de ses condisciples pour se faire valoir.

«West Side Story»

Sortie prévue le 10 décembre

La première bande-annonce de cette nouvelle version du classique de 1961 a été présentée lors de la soirée des Oscars, le 25 avril. Steven Spielberg est à la tête du long métrage qui reprend le conflit entre les Jets et les Sharks, ainsi que l’histoire d’amour impossible.

«Cyrano»

Sortie prévue le 25 décembre

Avec une réalisation signée Joe Wright («Hanna»), ce film est une toute nouvelle adaptation de la pièce de théâtre d’Edmond Rostand. On y trouve Peter Dinklage en Cyrano et Haley Bennett en Roxanne.

Également cette année...

«Cendrillon»

Sortie à une date encore indéterminée via Amazon Prime

Le conte de fées est imaginé de nouveau... et cette fois-ci par d’autres studios que Disney! Parmi les changements à l’histoire connue de tous, un parrain asexué (Billy Porter) qui exauce le souhait de Cendrillon de se rendre au bal. Et l’on compte Idina Menzel et Pierce Brosnan dans la distribution.

«Tick, Tick... Boom!»

Sortie à une date encore indéterminée via Netflix

Réalisé par Lin-Manuel Miranda (c’est d’ailleurs son premier long métrage), le film met en vedette Andrew Garfield en compositeur trentenaire se posant des questions existentielles sur sa vie et sa carrière. L’acteur y donne notamment la réplique à Vanessa Hudgens et à Judith Light.

Le point d’interrogation

«Everybody's Talking About Jamie»

Aucune date de sortie prévue, mais le film est terminé et a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19

Le chorégraphe Jonathan Butterell signe ici son tout premier long métrage, «Everybody's Talking About Jamie» étant l’adaptation de la production musicale éponyme. Jamie (Max Harwood) est un adolescent souhaitant sortir des sentiers battus et devenir drag queen.