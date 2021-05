LeBron James et Anthony Davis prennent les choses en main

La présence de LeBron James et d’Anthony Davis dans la formation des Lakers de Los Angeles a énergisé l’équipe, qui a signé une importante victoire de 122 à 115, samedi, contre les Pacers de l’Indiana, à Indianapolis.

Les Californiens devaient absolument remporter ce match pour conserver leur chance de se qualifier parmi les six équipes de l’Association de l’Ouest qui avanceront directement en séries éliminatoires. Ils sont en pleine lutte avec les Trail Blazers de Portland pour l’obtention de la dernière place à prendre.

James avait raté les six derniers matchs des Lakers en raison de problèmes à une cheville, qui l’a également forcé à manquer 20 parties plus tôt cette saison. Quant à Davis, il était absent lors des trois derniers matchs de la formation californienne.

Les deux joueurs vedettes ont joué des rôles déterminants dans cette victoire face aux Pacers. Davis a réussi un double-double de 28 points et 10 rebonds. De son côté, James a récolté 24 points, sept rebonds et huit mentions d’assistance. Andre Drummond a également réalisé un double-double dans la victoire (11 points et 15 rebonds).

Les champions en titre de la NBA devront également l’emporter dimanche face aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans pour éviter le tournoi de qualification. Il s’agira de leur dernier match de la saison.

Une victoire des Trail Blazers dimanche contre les Nuggets de Denver les qualifierait automatiquement pour les séries.

Les Mavericks de Dallas confirmeront aussi leur présence en séries, dans l’Ouest, s’ils l’emportent contre les Timberwolves du Minnesota.

Pour leur part, les Pacers feront partie des quatre équipes dans l’Association de l’Est qui prendront part au tournoi qualificatif, du 18 au 21 mai.