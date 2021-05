Staal préféré à Kotkaniemi et Caufield?

Le vétéran Eric Staal sera visiblement en uniforme pour le Canadien afin d’entamer la série contre les Maple Leafs de Toronto, jeudi prochain, tandis que les jeunes Jesperi Kotkaniemi et Cole Caufield pourraient être laissés de côté.

Staal avoue être exicté à l’idée de prendre part à une série entre le Canadien et les Leafs, lui qui a grandi en Ontario en regardant les matchs de la formation de Toronto, à la télévision, le samedi soir.

«À ce moment de ma carrière, c’est spécial de vivre ça, a indiqué le joueur de 36 ans, samedi, lors d’une vidéoconférence suivant l’entraînement du jour. Je suis excité. C’est la plus belle période de l’année et avec une série entre le Canadien et les Maple Leafs, c’est impossible de ne pas être excité.»

Comme le veut la tradition à l’approche des séries éliminatoires, les différentes équipes jouent à cache-cache. Il est ainsi encore tôt pour connaître ou prédire la composition des trios du CH en vue du premier match contre les Leafs.

Si Staal était employé sur un trio en compagnie de Corey Perry et Josh Anderson à l’entraînement, les attaquants Jesperi Kotkaniemi, Cole Caufield et Michael Frolik portaient pour leur part un chandail gris.

«En séries, tu n’obtiens pas 16 victoires et tu ne fais pas quatre rondes en ayant les mêmes joueurs dans la formation à chaque match, a prévenu Staal, en support à ses jeunes coéquipiers. L’objectif est d’être prêt quand tu obtiens la chance de jouer.»

L'expérience avant la jeunesse

Si la mise à l’écart de Frolik ne serait pas surprenante, lui qui a participé à seulement huit matchs avec le Canadien cette saison, l’absence de Kotkaniemi et de Caufield dans la formation pourrait davantage alimenter les discussions. Si Caufield manque d’expérience, il faut avouer que Kotkaniemi a récemment traversé une période plus difficile.

Kotkaniemi, qui n’a que 20 ans, n’a récolté que quatre mentions d’aide en 24 matchs depuis le début du mois d’avril, affichant par ailleurs un différentiel de -8. Le Finlandais a été blanchi de la feuille de pointage lors de 18 de ses 19 derniers matchs. Il n’a pas marqué un seul but depuis le 30 mars.

«L’objectif est de gagner en équipe et je ne suis qu’une partie de ça, a ajouté Staal. Je dois me concentrer sur les détails et gagner mes batailles pour la rondelle.»

Le vétéran prévoit justement jouer un rôle physique en compagnie de Perry et Anderson.