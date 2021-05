Un projet de loi qui ne brasse pas la cage

Vous connaissez la jolie expression québécoise « jouer fessier » ?

Ça veut dire : « Agir de façon très prudente, ne prendre aucun risque ».

Dans les ruelles de mon enfance, on disait : « jouer safe », « jouer chicken ».

Eh bien, c’est exactement l’expression qui m’est venue en tête en prenant connaissance du timide projet de loi 96.

LE LANCER DU JAVELOT

C’est comme si on avait sondé la population et qu’on lui avait donné exactement ce qu’elle voulait.

Pas moins, pas plus.

« Ils sont prêts à aller là ? Eh bien, on va aller exactement là, pas un pouce plus loin. »

Comme l’a fort justement — et fort joliment — dit mon confrère Pierre Nantel à QUB radio hier : « La CAQ gouverne en fonction des attentes, en tenant bien compte de la température de la population, mais parfois, on peut vouloir lancer un javelot au loin et dire : “Ça, c’est notre point de repère”... »

Eh bien, pour le javelot, on repassera.

Camille Laurin avait lancé le javelot très loin et avait forcé la population québécoise (surtout les anglophones) à courir pour aller le rejoindre.

Simon Jolin-Barrette, lui, l’a lancé entre les deux pieds des Québécois.

On a juste à se pencher pour le ramasser.

S’ÉCRASER DEVANT LES MUNICIPALITÉS

Bon, certes, on ne crachera pas dans la soupe.

« À cheval donné, on ne regarde pas la bride », « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras », « Une truite dans la marmite vaut mieux que deux saumons dans la rivière », etc.

Reste que ce projet de loi ne brasse pas beaucoup la cage.

Par exemple, qu’est-ce qui aurait empêché le gouvernement de retirer le statut bilingue aux municipalités qui ne comptent que 12 %, 20 % ou 25 % d’anglophones sur leur territoire ?

La très grande majorité des Québécois auraient été d’accord !

C’était un coup de circuit assuré. Même pas besoin de tenir le bâton à deux mains...

Mais non. On n’a même pas voulu aller là.

« Trop extrémiste. »

On a préféré une formule alambiquée qui revient pratiquement au statu quo.

Rendu là, c’est même pas jouer fessier, c’est s’écraser, littéralement.

Faire passer des cancres qui auraient dû se retrouver dans un coin de la classe avec un bonnet d’âne sur la tête.

UN BEAU TOUR DE PONTON

Le plus grand angle mort de cette réforme est l’immigration.

Rien sur les seuils, rien sur l’obligation d’avoir une connaissance suffisante du français pour immigrer.

Pourquoi ?

En Angleterre, il faut réussir un test d’anglais pour être accepté comme immigrant.

Pourtant, la langue de Shakespeare y est pas mal moins menacée que le français au Québec !

Mais non...

On se contente de créer un guichet unique qui harmonisera les services d’accueil et de francisation, afin de mieux accompagner les nouveaux arrivants dans leur processus d’intégration.

C’est une bonne initiative, bien sûr, mais, enfin, ce n’est pas à proprement parler une révolution.

Bref, c’est de la CAQ pur jus.

On gouverne au centre. Entre le PQ et le PLQ.

Ce n’est ni une chaloupe ni un yacht.

Juste un beau ponton qui ne fait pas trop de vagues.

Un p’tit tour de bateau pour toute la famille.

Une p’tite bière, des sandwichs pas de croûte, et personne qui vomit par-dessus bord.