VIA Rail: les membres d’Unifor ratifient leur convention collective

VIA Rail a annoncé que les quelque 700 employés travaillant dans les centres de maintenance ont ratifié, samedi, leur nouvelle convention collective.

Ainsi, la convention, renouvelée pour une durée de deux ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021), a été ratifiée par les membres du Local 100 d’Unifor, le 15 mai.

Cette convention collective comprend une augmentation salariale de 2 % pour 2021, des améliorations des avantages sociaux ainsi que la révision de diverses règles de travail, peut-on lire dans un communiqué de la VIA Rail.

«Je tiens bien sûr à remercier toutes les parties qui ont été impliquées dans ce processus et qui ont contribué à ce dénouement positif. En dépit de la situation sans précédent à laquelle nous sommes confrontés depuis 2020, la rigueur et le professionnalisme ont conduit à cette entente juste et raisonnable. Le travail des employés de nos centres de maintenance est crucial pour assurer que nous offrons une expérience de voyage sécuritaire et agréable à nos passagers et nous avons hâte de continuer à travailler ensemble afin de demeurer la voie sensée de voyager», a déclaré Martine Rivard, chef Expérience employé chez VIA Rail.