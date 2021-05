Bientôt lâchés «lousse»?

M. Trudeau parle déconfinement et on commence à ruer comme des chevaux pour sortir du box.

M. Legault, de sa voix chantante, nous promet un bel été.

Le docteur Arruda félicite les jeunes qui se pointent aux centres de vaccination.

Le vaccin, c’est hot !

On se prépare

On astique son motorisé, on cherche une minoune pas chère, on commence à regarder le prix des billets d’avion, on risque d’aller plus loin qu’en Gaspésie cet été.

Pas aux États

La frontière va demeurer fermée jusqu’en septembre d’après monsieur Charest.

Je me faisais une joie de descendre quelques jours à « Gougounequit » me tremper l’orteil dans l’océan glacé. On s’y baigne par entêtement pour en ressortir congelé et rétréci.

Tant pis, on restera chez nous avec nos dollars canadiens. Ça leur fera les pieds aux Américains qui nous trouvent trop envahissants.

Le chant des sirènes

De Lisbonne à Athènes, on nous espère. J’en veux pour preuve les pubs avec photos léchées de plages turquoise en Grèce, de villas en Toscane, de terrasses en Provence. Les offices de tourisme travaillent à plein régime pour attirer les déconfinés de tous horizons. Sortons la carte de crédit !

On part ?

Misère que c’est tentant...

Prêts à voyager n’importe où, librement ?

J’avoue une certaine appréhension, même vaccinée.

En quelque sorte, on rêve de notre ancienne vie. Serons-nous à l’abri d’un quelconque variant ?

L’Homo sapiens quebecus tient à son été mordicus.

En roulotte, sous la tente, au bord du lac ou dans la piscine, pour le Québécois : l’été, c’est sacré.

Une vérité incontournable que nul palier de gouvernement ne saurait ignorer.