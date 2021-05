Chris Bosh au Temple de la renommée

L’ancien porte-couleurs des Raptors de Toronto Chris Bosh fera partie de la cuvée 2021 du Temple de la renommée du basketball.

En 13 saisons dans la NBA, dont les sept premières avec les Raptors, Bosh a maintenu des moyennes de 8,5 rebonds, 2,0 mentions d’assistance et 19,2 points par rencontre. Il a été invité 11 fois au match des étoiles. Il a par ailleurs remporté le championnat en 2012 et 2013 avec le Heat de Miami.

Au total, ce sont 10 personnes qui seront intronisées au Panthéon. Outre Bosh, les joueurs Paul Pierce, Ben Wallace et Chris Webber le seront également. Du côté féminin, Lauren Jackson et Yolanda Griffith ont reçu le même honneur, tout comme les entraîneurs Rick Adelman, Jay Wright et Bill Russell.

Russell est ainsi intronisé une deuxième fois, lui dont la carrière sur le parquet avait déjà été soulignée en 1975. Il deviendra la cinquième personne à y parvenir, après John Wooden, Lenny Wilkens, Bill Sharman et Tommy Heinsohn.

Finalement, Toni Kukoc a été sélectionné par le comité international.