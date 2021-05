Cinq personnes atteintes lors d’une fusillade à Toronto

Au moins cinq personnes ont été blessées, dont une grièvement, lors d’une fusillade qui a éclaté à Toronto, dimanche après-midi.

Selon les premières informations dévoilées par la police, un homme serait sorti d’une voiture et aurait fait feu en direction de la foule, à l’angle de la rue Willowridge et de l’avenue Eglinton, non loin de l’aéroport Pearson dans l’ouest de la ville à 14 h 21.

L’une des victimes n’avait pas de signes vitaux à l’arrivée des secours, a précisé la police sur son compte Twitter.

Le ou les suspects, de leur côté, ont pris la fuite à bord d’une voiture noire après la fusillade.