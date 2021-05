En selle avec la Sépaq

Les vélos bien attachés sur le support de la voiture, le départ est imminent pour découvrir de nouveaux horizons le long des sentiers de vélo de montagne et des pistes cyclables, dont ceux de la Sépaq sillonnant la province.

La Sépaq, c’est 700 km de sentiers cyclables traversant 23 parcs nationaux, réserves fauniques et établissements touristiques, dont plusieurs tronçons sont reliés à la Route verte. Que ce soit pour relever un défi en montagne, donner son 100 % pour passer au niveau intermédiaire ou profiter d’un bon moment en famille, tous les cyclistes y trouvent leurs sentiers.

« À la Sépaq, les pistes cyclables et les sentiers de vélo de montagne sont une autre façon amusante d’explorer le Québec et de découvrir ses trésors naturels. L’éventail d’activités de plein air accessibles permet aussi de varier les journées et de plaire à chacun. Sans compter qu’il est aussi possible d’en profiter plus longtemps avec un séjour dans un hébergement qui répond à nos attentes en termes de confort », souligne Simon Boivin, responsable des relations avec les médias à la Sépaq. La location de vélos y est offerte et elle est même gratuite pour les enfants de moins de 17 ans en contexte familial, selon les endroits.

À VOS GUIDONS, VOICI CINQ PARCS À DÉCOUVRIR EN PÉDALANT !

Parc national du Mont-Orford

Photo courtoisie, Sépaq

Cinq nouveaux sentiers de vélo de montagne singletrack pour adeptes expérimentés en quête de défis sillonnent ce parc des Cantons-de-l’Est. Ils s’ajoutent à ceux de la première phase destinée aux cyclistes débutants et intermédiaires, pour offrir 25 km en montagne répartis dans 13 sentiers. Le parc compte aussi des pistes cyclables, dont la plus récente nommée La Cavalière (10,6 km), reliant les secteurs Lac-Stukely et Lac-Fraser.

Parc national de la Pointe-Taillon

Photo courtoisie, Sépaq

Le réseau cyclable du Parc national de la Pointe-Taillon compte 45 km, dont 16 km font partie de la très prisée Véloroute des Bleuets. C’est l’occasion de pédaler en famille le long du lac Saint-Jean et de la rivière Péribonka, de traverser la grande tourbière, puis de faire le tour de la presqu’île. Découvrez le nouveau secteur du Camp de Touage à Saint-Gédéon et son camping de 80 emplacements.

Parc national d’Oka

Photo courtoisie, Sépaq

Les amateurs de vélos chaussés de gros pneus pédalent l’été au Parc national d’Oka dans les Laurentides, empruntant le sentier du Sommet (6,7 km), aussi fréquenté par les pros du vélo de montagne, ou longeant le rivage sablonneux sur 7 km. La Vagabonde, un corridor de plus de 40 km traversant le parc et le reliant aux municipalités environnantes, séduira davantage les cyclistes de route.

Parc national du Lac-Témiscouata

Photo courtoisie, Sépaq

Harmonieux mariage d’eau et de forêt, ce parc borde le plus majestueux lac de la région, le lac Témiscouata, inspirant le calme et la contemplation. Le long des sentiers le Vieux-Quai et Grey-Owl (13,8 km aller-retour), de la Route Verte (26 km), puis via la navette nautique l’Épinoche ou le traversier le Corégone rejoignant la piste Petit Témis, découvrez à la fois le parc et la région. Voguer et pédaler, deux plaisirs combinés !

Parc national de Plaisance

Photo courtoisie, Sépaq

Le nom de ce parc situé en Outaouais est très évocateur. Ses paysages accueillent différents habitats abritant au printemps des milliers de bernaches du Canada, puis en été des canards, des hérons, des balbuzards, des amphibiens, des tortues, etc. Les humains ne sont certes pas les seuls à s’y plaire ! Cinq sentiers de vélo faciles, en criblure de pierre, variant de 2 à 21 km aller et retour, les guident à travers une biodiversité unique !