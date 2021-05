Il est temps de ramener les spectateurs

Eye of the Tiger Management a présenté son troisième gala depuis le début de la pandémie, samedi soir, à Québec. Encore une fois, c’était à huis clos.

J’ai eu la chance de couvrir les trois événements. Ça m’a frappé à chaque fois. Il manque un ingrédient essentiel lors de ces soirées de boxe : les spectateurs.

Samedi soir, c’était encore plus flagrant. Mathieu Germain et Steve Claggett se livraient une guerre endiablée sur le ring. Les deux boxeurs se battaient pour chaque pouce de territoire.

Je n’ose pas imaginer l’atmosphère qu’il y aurait eu au Casino de Montréal ou dans une autre salle avec des spectateurs qui crient pour encourager les deux boxeurs. Le niveau d’émotion aurait été encore plus élevé.

À la place de ce scénario, on a plutôt eu droit à une ambiance terne. On entendait les coups et la respiration des deux athlètes. On entendait aussi les directives des entraîneurs et la description de Louis-Philippe Guy au 91,9 sports de façon très claire.

Tout le monde se tenait à deux mètres de distance avec un masque dans le visage. Je ne m’habituerai jamais à ce type de soirée. Ce n’est pas ça la boxe.

Affaire de santé publique

La solution passe par la Santé publique. Elle doit recommencer à permettre la présence de spectateurs dans les événements sportifs. Et je ne parle pas seulement des galas de boxe.

Je parle des matchs des séries du Canadien, des matchs des Alouettes ou du CF Montréal et de l’Omnium Banque Nationale au parc Jarry. Pour le moment, les dirigeants se font refuser cette demande.

La Santé publique du Québec doit redonner le droit aux amateurs de pouvoir encourager leurs athlètes favoris. Toutes les organisations ont des protocoles sanitaires bien ficelés avec des scénarios avec une capacité assise réduite. Elles sont prêtes à aller dans cette direction depuis plusieurs mois.

Oui, je le sais. C’est impossible tant que la campagne de vaccination n’est pas plus avancée. Je ne demande pas d’avoir des amphithéâtres remplis au maximum de leur capacité. Seulement quelques milliers de spectateurs avec distanciation sociale.

Je crois que c’est réalisable surtout que la population connaît les règles sanitaires par cœur. Ce n’est pas trop demandé après 14 mois d’attente.

Des stades remplis

La semaine dernière, au Texas, plus de 73 000 spectateurs ont assisté au combat entre Canelo Alvarez et Billy Joe Saunders. C’était irréel.

Dans les autres états, on voit des arénas ou des stades avec des foules plus ou moins importantes. Depuis quelques jours, le masque n’est plus obligatoire même si les gens sont tassés comme des sardines dans les estrades.

Je comprends la frustration de certains amateurs au Québec en regardant les faits saillants à la télévision. Ils ont hâte d’assister à nouveau à des événements sur place, mais quand pourront-ils le faire ? Pas avant l’automne selon les dernières prévisions.

Et c’est un scénario optimiste. Il n’y a rien qui dit qu’il n’y aura pas d’autres embûches dans les prochains mois. Malgré tout, il est temps de donner un bonbon à la population.

Le Canadien va donner du fil à retordre à Toronto

Photo d'archives, Martin Chevalier

J’ai favorisé les Maple Leafs en six parties. Le Canadien va se battre au maximum de ses capacités, mais la crème va finir par remonter à la surface. La troupe de Dominique Ducharme a quelques valeureux guerriers, mais ils entrent amochés dans les séries. Carey Price demeure, encore une fois, un mystère. Dans quel état va-t-il se présenter dans les séries ? En subissant une commotion, il devient plus fragile. Les Leafs le savent très bien et ils feront tout pour le déranger dans son travail.

Bouchard mérite une promotion

Photo d'archives, Martin Alarie

La saison du Rocket de Laval se termine ce soir. Malgré un contexte difficile, le club-école du Canadien peut dire mission accomplie. L’entraîneur-chef Joël Bouchard mérite quelques étoiles dans son cahier pour l’ensemble de son œuvre. Son équipe a fini au premier rang de la division canadienne et deuxième au classement général de la LAH. Difficile de demander mieux. Le Canadien doit tout faire pour le garder au sein de l’organisation. Bouchard mérite une promotion sinon une autre organisation pourrait lui faire les yeux doux.

La logique a primé à Toronto

Photo AFP

Les responsables de la Santé publique de Toronto ont jeté une douche froide aux promoteurs d’événements extérieurs en fin de semaine. Ils ont annulé tous les événements majeurs extérieurs jusqu’au 6 septembre. C’est une question de temps avant que Tennis Canada annonce le déménagement du tournoi masculin en sol américain pour son édition 2021. Un dénouement qui n’est pas surprenant. Pour Montréal, rien n’est encore joué selon nos informations. Les négociations se poursuivent.

Pujols va ajouter de la profondeur

Photo d'archives, AFP

Ce n’est pas encore confirmé, mais Albert Pujols s’est entendu avec les Dodgers. Le vétéran de 41 ans ne s’est pas cassé la tête en choisissant l’autre équipe de Los Angeles. Un petit 30 minutes de distance entre les deux stades. Pujols se veut une belle addition pour les Dodgers. Il ajoutera de la profondeur qui est plutôt mince. Pour le moment, on parle surtout de l’utiliser lors des matchs contre les lanceurs gauchers. L’excellent Max Muncy serait utilisé à une autre position à l’avant-champ.