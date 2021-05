Jets: quel Pierre-Luc Dubois se présentera?

Ayant connu une séquence particulièrement difficile en fin de saison, le Québécois Pierre-Luc Dubois tentera de garder en tête ses récents succès en séries éliminatoires pour aider les Jets de Winnipeg à vaincre les Oilers d’Edmonton en première ronde.

Acquis des Blue Jackets de Columbus en retour de Patrik Laine le 23 janvier, Dubois a été limité à huit buts et 20 points en 41 parties avec son nouveau club. Il n’a pas marqué à ses 17 derniers matchs et n’a pas récolté le moindre point à ses neuf plus récentes sorties.

L’athlète de 22 ans a malgré tout totalisé quatre filets et 10 points en autant de rencontres lors du tournoi estival, étant l’une des bougies d’allumage dans la victoire des Jackets contre les Maple Leafs de Toronto lors de la ronde qualificative. Il a notamment réussi un tour du chapeau lors du premier duel pour offrir la victoire en prolongation à son club.

L’entraîneur-chef Paul Maurice compte ainsi donner un rôle important à Dubois, mais il profite d’une profondeur suffisante pour s’ajuster au besoin. Ainsi, Dubois jouera certainement à l’aide droite, mais il pourrait obtenir une place au sein du trio d’Adam Lowry, qui aura la tâche monstrueuse d’affronter l’un ou l’autre des trios pivotés par Connor McDavid et Leon Draisaitl.

Une situation qui ne sera pas si différente que l’été dernier, alors qu’il avait affronté les combinaisons d’Auston Matthews et de John Tavares.

«C’est une possibilité, a lancé Maurice en vidéoconférence, récemment. Je n’ai jamais senti qu’il avait un rôle défensif dans les séries. Il ne devait pas freiner [ses adversaires], il s’agissait simplement de confrontations. Je ne suis pas encore convaincu. Nous allons commencer sur la route, donc la structure de votre trio défensif n’est peut-être pas si importante.»

Blessé au haut du corps, Nikolaj Ehlers pourrait effectuer un retour pour les Jets. Cette carte supplémentaire pourrait accessoirement avoir un impact sur la place de Dubois dans la formation.

«Je veux juste voir [Dubois] à droite, voir ce qu’il peut générer de ce côté, a ajouté Maurice. Cela nous dira où nous le plaçons, dépendamment de si nous avons Ehlers ou non.»

Cette série commencera mercredi, et le premier duel sera diffusé sur les ondes de la chaîne TVA Sports.