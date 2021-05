Le plan du réseau routier de la région de Québec dévoilé lundi

Le gouvernement Legault va présenter lundi son grand plan de développement du réseau de transport pour la région de Québec. Une annonce historique, mais qui ne fait toujours pas l'unanimité.

Plusieurs informations circulent concernant le tracé du tunnel et les coûts. Par contre selon certains experts, ce troisième lien ne diminuera pas nécessairement la congestion.

«L'argument de diminuer la congestion ne tient pas la route. Dans toutes les régions urbaines qui ont essayé ce genre de technique là, si vous voulez, augmentation de la capacité autoroutière pour soi-disant diminuer la congestion, ça a toujours eu l'effet contraire», mentionne Marie-Hélène Vandersmissen, directrice du département de géographie de l’Université Laval.

«Mes étudiants ont produit une carte très intéressante ou on voit toutes les origines et destinations de déplacements en entier ou de déplacements pour le travail, et dans les deux cas, on voit que Québec, ce n'est pas la destination des Lévisiens», explique Dominic Villeneuve, professeur adjoint de transport et mobilité de l’Université Laval.

Aspect environnemental

Le troisième lien ramène le débat environnement sur la table. Dominic Villeneuve croit plutôt qu’on devrait favoriser des alternatives plus vertes au lien de favoriser les déplacements des automobilistes.

«Ça va peut-être les favoriser, mais pourquoi? Pourquoi devrait-on les favoriser? Si on veut une mobilité durable, on doit diminuer nos distances!»