Le Québec pourrait vivre un autre gros été de feux de forêt

Le temps chaud et sec qui perdure depuis le début du printemps fait le bonheur d’à peu près tout le monde, mais préoccupe les sapeurs-pompiers, qui ne veulent surtout pas revivre les feux de forêt de l’été dernier.

Déjà plus de 170 brasiers ont été recensés au Québec depuis le début de l’année, alors que la moyenne à ce moment-ci de la saison est de 118.

« Le couvert de neige a disparu plus tôt cette année, ce qui peut expliquer cette situation », a avancé l’agente de prévention pour la SOPFEU Audrey Marcoux.

La Société de protection des forêts contre le feu a considéré tout au long du week-end une partie du Nord-du-Québec comme « à risque très élevé ».

Plus inquiétant encore : le palier d’alerte maximale a été atteint samedi dans le secteur des Passes-Dangereuses, un territoire au nord du lac Saint-Jean où un immense incendie a détruit des dizaines de chalets l’an dernier.

« On croise les doigts et on espère que les gens seront responsables », a imploré dimanche le président de la ZEC des Passes, Donald Pilote.

Réchauffement climatique

Bon an, mal an, les trois quarts des feux de forêt sont d’origine humaine au Québec. Les 25 % restants sont attribuables à la foudre, ce qui n’est pas de bon augure avec les changements climatiques.

« Chaque degré que l’on gagne augmente le risque d’orages d’environ 6 % », a rappelé le météorologue Gilles Brien.

Heureusement, le niveau d’alerte devait redescendre cet après-midi grâce à des précipitations. Aucune évacuation n’a été nécessaire cette fin de semaine, a spécifié la SOPFEU.

L’an dernier, près de 61 520 hectares avaient été incendiés, soit presque deux fois plus que la moyenne des 10 plus récentes années.

À VOIR AUSSI