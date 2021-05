Le Sporting écrase Maxime Crépeau et les Whitecaps

L’attaquant Alan Pulido a réussi un doublé, enfilant l’aiguille notamment sur un tir de pénalité, pour aider le Sporting à vaincre les Whitecaps de Vancouver au compte de 3 à 0, dimanche, à Kansas City.

Dans cet affrontement totalement dominé par les gagnants, Daniel Salloi a ouvert la marque en complétant un échange avec Pulido peu avant la demi-heure de jeu. Puis, celui-ci a frappé environ quatre minutes plus tard sur un «penalty», poussant le ballon à la droite du gardien Maxime Crépeau. Il a de nouveau déjoué le Québécois en seconde demie, cette fois avec un tir bas en provenance de la surface de réparation.

Tim Melia a réalisé le blanchissage pour le Sporting, qui a eu le dessus 27 à 9 au chapitre du nombre de lancers tentés. Les favoris locaux ont cadré sept frappes, comparativement à deux pour les Whitecaps, qui revendiquent sept points en six parties.

Une autre défaite pour les prochains rivaux du CF Montréal

En Ohio, Gonzalo Higuain a ramené l’Inter Miami CF sur la bonne voie en dénouant l’impasse à la 85e minute, dans un gain de 3 à 2 contre le FC Cincinnati.

Le héros du jour a d’ailleurs fait bouger les cordages deux fois dans la partie pour son équipe qui avait perdu 2 à 0 contre le CF Montréal mercredi. Après que Nick Hagglund eut créé l’égalité trois minutes plus tôt, Higuain a amorcé une poussée en courant au centre de la zone adverse et il a échangé le ballon avec Lewis Morgan pour ensuite compléter la séquence malgré la glissade du gardien Kenneth Vermeer.

Brek Shea a ouvert le pointage pour les visiteurs tôt dans l’affrontement, tandis qu’Higuain a doublé l’avance plus d’une demi-heure plus tard en profitant de l’immobilisme de la défense ennemie, qui s’attendait à un arrêt de jeu pour cause de blessure.

Du côté du FC Cincinnati, qui compte seulement un point en quatre sorties cette saison, Alvaro Barreal a trompé la vigilance de John McCarthy en seconde demie. La troupe de l’entraîneur-chef Jaap Stam se rendra à Fort Lauderdale pour affronter le CF Montréal, samedi.