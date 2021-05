Legault prévoit présenter son plan de déconfinement mardi

Le gouvernement Legault prévoit faire une annonce importante cette semaine.

Le plan de déconfinement de Québec pourrait être annoncé ce mardi lors d'une conférence de presse à 17h.

C'est ce que le premier ministre François Legault a laissé sous-entendre sur Twitter, dimanche.

Gros dimanche pour préparer ces 2 annonces... ;-) https://t.co/y2SLvZMUaM — François Legault (@francoislegault) May 16, 2021

De son côté, Ottawa a dévoilé vendredi ses critères pour la «vie après la vaccination». Si le seuil des 75% de Canadiens vaccinés avec deux doses est atteint à l’automne, les rassemblements intérieurs pourront reprendre, en plus du retour à grande échelle des étudiants au cégep et à l’université.

Le choix d’adhérer ou non à ces objectifs revient aux provinces, qui pourront décider d’appliquer à leur manière les critères de l’Agence de la santé publique du Canada à la lettre.

Le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, avait alors indiqué qu’un «plan de déconfinement» serait présenté par le gouvernement, «en suivant les recommandations de notre Santé publique».

Quant à cet été, l'ASPC s'est dite en faveur d'autoriser plusieurs activités telles que le camping et les pique-niques dans les parcs ou sur les terrasses, à la condition que 75 % de la population soit vaccinée avec au moins une dose et 20 % avec la deuxième dose.

Au début du mois, François Legault avait indiqué vouloir s'organiser du plan de déconfinement de la Saskatchewan.

La province de l'Ouest canadien entend associer des cibles de vaccination à des assouplissements. Par exemple, on prévoit d'y autoriser des rassemblements comptant jusqu'à 10 personnes à l’intérieur et la réouverture des restaurants trois semaines après qu’une première dose de vaccin aura été administrée à au moins 70% des 40 ans et plus.