Les Blue Jays frappent tôt et l’emportent face aux Phillies

Les deux premiers frappeurs des Blue Jays de Toronto ont claqué des circuits en première manche, donnant le ton à une victoire de 10 à 8 face aux Phillies de Philadelphie, dimanche, à Dunedin, en Floride.

Marcus Semien et Bo Bichette ont en effet expédié des tirs de Chase Anderson (2-4) par-dessus la clôture pour amorcer la rencontre. L’artilleur a finalement donné sept points, huit coups sûrs et un but sur balles en seulement une manche et un tiers avant de céder sa place.

Semien ne s’est pas arrêté là, produisant deux autres points. Il a poussé Lourdes Gurriel fils vers la plaque avec un double en troisième. Puis, un roulant a permis à Rowdy Tellez de marquer à la septième reprise.

Tout comme Bichette et Randal Grichuk, Vladimir Guerrero fils a été à l’origine de deux points. Il a notamment propulsé une balle hors des limites du terrain pour une 11e fois cette année. Danny Jansen a également permis aux favoris locaux d’ajouter un point au tableau.

Maton en forme

Limitant les dommages lors des quatre premiers tours au bâton, le partant des Jays, Robbie Ray (2-1), a cédé à partir de la cinquième manche. Nick Maton a claqué deux longues balles à ses dépens et Andrew McCutchen y est parvenu une fois.

Au total, l’artilleur a concédé quatre points, sept balles en lieu sûr et une passe gratuite en cinq manches et deux tiers.

Maton a toutefois poursuivi son travail aux dépens du releveur Tim Mayza, permettant à Brad Miller et Odubel Herrera de marquer en huitième à l’aide d’un simple. Celui qui évoluait à l’arrêt-court a ainsi produit quatre points dans cette rencontre.

Miller et Herrera ont tous les deux ajouté du piquant à la rencontre pendant le tour au bâton ultime en réduisant l’écart à seulement deux points, mais Jeremy Beasley a muselé Bryce Harper avec deux coureurs sur les sentiers pour mettre un terme à la rencontre.

Le seul club canadien du baseball majeur a ainsi remporté une deuxième série de suite et a maintenant rendez-vous avec les Red Sox de Boston à compter de mardi, en Floride.