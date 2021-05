Météo : un premier 30 °C dans le sud du Québec cette semaine ?

L’été semble bel et bien arrivé à nos portes. Après les températures clémentes de cette fin de semaine, le mercure devrait continuer à grimper dans les jours à venir, particulièrement dans le sud du Québec.

Après la longue vague de froid qui a marqué une bonne partie de la province lors de la deuxième moitié d’avril et les deux premières semaines de mai, un afflux d'air tiède en provenance de l'océan Pacifique fera monter le thermomètre.

Montréal fait partie des villes chanceuses qui devraient avoir un premier aperçu de l’été 2021. Après un dimanche qui sera marqué par les probabilités d’orages en après-midi, les températures maximales des sept prochains jours selon Environnement Canada seront au-dessus de 24 °C. Le premier 30 °C de 2021 est même attendu dès mercredi.

Même si portrait n’est pas aussi idéal pour Québec, la ville n’est pas à plaindre non plus. Mis à part des orages pour la journée de dimanche et celle de lundi, le reste de la semaine sera très ensoleillée et des températures maximales entre 20 et 30 degrés sont attendues.

L'an dernier, le premier 30 degrés de la saison à Montréal avait été enregistré le 26 mai, selon Environnement Canada.