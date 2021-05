«Nous n’avons rien à regretter» - Antoine Duchesne

Antoine Duchesne a passé plusieurs kilomètres en tête du peloton afin de contrôler l’écart de l’échappée de la neuvième étape du Tour d’Italie entre Castel di Sangro et Campo Felice, dimanche. Cependant, avec un profil d’étape montagneux, peu d’experts s’attendaient à ce que l’équipe Groupama-FDJ défende le maillot rose d’Attila Valter et c’est ce qui s’est produit au terme de ces 158 kilomètres.

Le Colombien Egan Bernal (INEOS Grenadiers) est sorti du groupe des favoris avec moins de 500 mètres à faire pour revenir sur les deux meneurs, Koen Bouwman (Jumbo-Visma) et Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), et les dépasser dans cette section en gravier sans qu’ils ne puissent réagir. Bernal a remporté l’étape et les secondes de bonification à la clé, en plus de prendre la tête du classement général. Le nouveau maillot rose détient une avance de 15 secondes sur le Belge Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step).

Attila Valter s’est accroché tant bien que mal et a conclu la journée en 25e place, à 49 secondes du Colombien, ce qui l’a fait glisser au cinquième rang du classement général avec un retard de 43 secondes. Duchesne (+22 min 22 s) a fini 118e et pointe au 145e rang du général avec un écart de 1 h 32 min 17 s.

«C’était une bonne journée et toute l’équipe a quand même bien géré ça. À la fin, Attila a été battu par un plus fort et nous n’avons rien à regretter. On a super bien géré les trois jours [en rose]. Il s’est fait décrocher dans la dernière montée et ça fait partie du jeu.»

Les lunettes soleil sur son casque et le visage marqué par l’effort, Duchesne a pris de longs relais, notamment dans la montée de 13 km de Forca Caruso, avant-avant-dernière ascension du jour. «Il a fait un sacré boulot!», a même déclaré Marion Rousse, ancienne athlète et commentatrice de la télédiffusion française du Giro.

«Le départ de la course était très dur, long et compliqué à contrôler avec toutes les montées, ce qui était propice aux échappées, a précisé le principal intéressé d’une voix fatiguée. Il a fallu 70 km avant que l’échappée ne parte et ensuite, on a pu reprendre le contrôle et ensuite mettre le rythme.»

La neuvième étape aura lieu lundi entre L'Aquila et Foligno (139 km). La première journée de repos de ce Giro 2021 suivra.