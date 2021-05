Les Floridiens retrouvent leurs routines prépandémie puisque le déconfinement dans cet État est bel et bien commencé.

C’est que depuis deux jours, les centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont changé leur recommandation sur les mesures sanitaires aux États-Unis, et depuis cette annonce, plusieurs chaînes ont décidé d’abolir le port du masque dans leurs commerces.

Par contre, ce n’est pas tous les magasins qui ont emboîté le pas.

«Il y a des entreprises qui ont décidé pour protéger leurs employés d’imposer toujours le masque, comme la chaîne Target, que nous avons déjà eu au Canada, CBS et Wallgreen», mentionne Marie Poupart, journaliste en Floride.

La Floride a été l’un des premiers États à accorder un peu plus de libertés en ce qui concerne les mesures sanitaires.

«On a vraiment l’impression de retrouver la Floride d’avant la pandémie, il faut dire que le gouverneur [Ron] DeSantis a toujours été anti-réglementation au niveau de la pandémie, ce qui fait que, nous, depuis septembre, on vit une très grande liberté en Floride, alors je n’aurai pas du tout le même souvenir de la pandémie que vous au Québec», rappelle la journaliste.

Réticence chez les jeunes Américains

Selon ses observations, c’est entre 25 et 50% de la population qui ne porte plus le masque. Le pourcentage peut varier selon l’endroit. Par exemple, les citoyens vivant dans les villes plus au sud-est ont tendance à garder un peu plus le masque contrairement aux citoyens du centre de la Floride. En entrevue avec Michel Jean, Marie Poupart a mentionné qu’il y avait une tendance de relâchement dans les commerces qui s’adressent à une clientèle plus jeune.

«Les jeunes sont un peu réfractaires aux vaccins. Moi, je parle à des jeunes autour de moi, et beaucoup ne veulent pas se faire vacciner. Ils se sentent forts et n’ont presque jamais cru en la pandémie finalement.»

Pour la journaliste, la sensation de se promener dans les magasins sans masque était spéciale.

«Quand je me suis promenée dans les allées, je me sentais un peu nu et en même temps, j’avais peur que les gens me regardent de haut et que certains soient frustrés que je ne porte plus le masque. Parce qu’évidemment, il y a des gens qui ne se sentent pas en sécurité», souligne Marie Poupart.

La vaccination continue de bien se dérouler dans l’État de la Floride, et ceci est en grande partie en raison de l’accessibilité du vaccin.

Quelque «33% des gens en Floride sont complètement vaccinés, et on peut se faire vacciner partout. On peut se faire vacciner à l’aéroport, on peut se faire vacciner chez Publix, on peut se faire vacciner dans les unités mobiles. Même qu’en fin de semaine, à West Palm Beach, un restaurant offrait une boisson gratuite si les clients se faisaient vacciner dans l’unité à côté.»

Rappelons que, dans l’État de l’Ohio, les Américains vaccinés sont automatiquement admissibles à un tirage d’un million de dollars pendant cinq semaines.