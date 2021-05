Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 16 mai:

«Homards: pêche à haut risque»

C’est la première journée de la saison de la pêche. Et les attentes sont grandes. Tout pêcheur qui part en mer dispose de 250 casiers à homards sur son bateau. Chacun des capitaines souhaite ardemment avoir accès aux meilleurs endroits pour obtenir les meilleures récoltes.

Dimanche, 11 h, Canal D.

Entrevue avec Serge Bouchard

Écrivain, anthropologue et animateur à Radio-Canada, Serge Bouchard nous a quittés il y a quelques jours, à l’âge de 73 ans. Afin de mettre en lumière l’homme qu’il était, une longue entrevue qu’il avait accordée à Patrice Roy est rediffusée intégralement.

Dimanche, 17 h 30, ICI RDI.

«Antoine et Marie»

Un 5 à 7 arrosé laisse une femme dans le brouillard. Or, lorsqu’un test de grossesse lui confirme qu’elle est enceinte, elle commence à recoller les morceaux sur lesquels on trouve un homme frustré. Drame québécois porté par une solide distribution avec, en tête, Martine Francke et Sébastien Ricard.

Dimanche, 19 h, Canal Vie.

«P-A Méthot: party 90»

Amateur des grandes fêtes mêlant humour et chanson, P-A Méthot a organisé, sur la scène du Centre Vidéotron à Québec, un spectacle où les années 1990 sont à l’honneur. Lors de cette soirée, il a pu compter sur la présence de collègues comme Jean-Michel Anctil, Rachid Badouri et Patrick Groulx.

Dimanche, 19 h 30, TVA.

«D’un rire à l’autre»

L’animation de ce gala a été confiée aux Grandes Crues Ève Côté et Marie-Lyne Joncas. À l’honneur, l’humour en français qui définit bien notre grand pays. Les deux femmes accueillent avec plaisir des comiques comme Sam Boisvert, Alexandre Forest, Dave Gaudet, Mario Jean et Eddy King.

Dimanche, 21 h 30, Unis TV.

«Dans l’ombre d’Hitchcock»

Son nom est célèbre. Ses films le sont tout autant. Mais derrière l’homme de cinéma Alfred Hitchcock se trouvait sa femme, Alma Reville, qui a joué un rôle primordial durant sa carrière. Grâce à elle, on découvre de nouvelles facettes de l’iconique réalisateur.

Dimanche, 21 h 30, Planète+.

«Les innocentes»

Coproduction dramatique France-Pologne qui montre comment une jeune interne offre ses services à la Croix-Rouge française, dans la Pologne d’après-guerre. Lorsqu’elle apprend que des religieuses ont été violées - et que certaines sont tombées enceintes - elle leur vient en aide le plus discrètement possible.

Dimanche, 22 h 39, ARTV.