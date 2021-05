Rassemblement illégal à Sainte-Béatrix: 75 personnes impliquées

La Sûreté du Québec (SQ) a interrompu dans la nuit de vendredi à samedi un rassemblement illégal de 75 jeunes de 20 à 30 ans provenant de la région de Montréal à Sainte-Béatrix, dans Lanaudière.

Peu avant minuit, les patrouilleurs de la MRC de Matawinie de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre sur la rue du Moulin. C’est d’abord les pompiers de la municipalité qui se sont rendus sur les lieux et qui auraient constaté l’ampleur du rassemblement.

À l’arrivée des policiers, certains contrevenants ont pris la fuite à pied, d’autres se sont barricadés et cachés à l’intérieur de la résidence. Les agents ont demandé l'assistance de leurs collègues des environs (Joliette et Saint-Michel-des-Saints) et sont rentrés, après avoir obtenu un mandat.

En plus des 75 constats de rassemblement illégal, 10 constats ont été émis pour non-respect du couvre-feu à ceux qui avaient fui à l’extérieur et une vingtaine de constats ont été remis pour des infractions aux règlements municipaux, comme celle d'avoir entravé le travail des policiers.

Le montant total des constats d’infraction s’élève à plus de 135 000$.