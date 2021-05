Shohei Ohtani complique la tâche des Red Sox

Agissant comme frappeur désigné, Shohei Ohtani a claqué un circuit de deux points après deux retraits en début de neuvième manche pour permettre aux Angels de Los Angeles de revenir de l’arrière et de l’emporter 6 à 5 contre les Red Sox de Boston, dimanche au Fenway Park.

Le releveur Matt Barnes (1-1) semblait pourtant bien placé pour réaliser le sauvetage après avoir retiré les deux premiers frappeurs à lui faire face durant le tour au bâton. Cependant, Mike Trout a cogné un simple au champ centre et Ohtani a suivi avec sa 12e longue balle de la campagne, expédiant un tir par-dessus la clôture dans la droite.

Les visiteurs avaient pris les devants avec quatre points en deuxième manche grâce entre autres à un simple de Drew Butera poussant deux coureurs au marbre. Raisel Iglesias (2-2) a été crédité du gain, tandis que Mike Mayers a préservé sa deuxième partie de l’année.

Pour les Sox, Rafael Devers a réussi un coup de quatre buts avec deux coéquipiers sur les sentiers. Kevin Plawecki a aussi étendu les bras.

L’équipe du Massachusetts a vu sa séquence de trois victoires prendre fin. Au sommet du classement de la section Est de la Ligue américaine de baseball, elle détient une priorité d’une partie et demie sur les Blue Jays de Toronto.

Les Yankees s’effondrent

À Baltimore, les Orioles ont inscrit deux points lors de chacun de leurs deux derniers tours au bâton pour vaincre les Yankees de New York 10 à 6.

Ayant produit quatre points durant la journée, Ryan Mountcastle a permis à deux coureurs de marquer avec un simple en huitième. Maikel Franco a récolté trois coups sûrs et fait compter autant de points, incluant deux à l’aide d’un circuit en septième. Les trois premiers frappeurs de la formation offensive, Cedric Mullins, Austin Hays et Trey Mancini, ont touché la plaque deux fois chacun.

Après que le partant Adam Plutko eut donné quatre points en première, le releveur Bruce Zimmermann (2-3) a limité les Yankees à un point en cinq manches et deux tiers. Son seul faux pas fut la 12e longue balle de l’année d’Aaron Judge. Gary Sanchez et Clint Frazier ont aussi propulsé un tir dans les gradins pour les perdants. Michael King (0-1) a encaissé la défaite. New York (22-18) est troisième de l’Est de l’Américaine, à égalité avec les Rays de Tampa Bay qui ont quatre triomphes consécutifs à leur actif.