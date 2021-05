Tennis: une Canadienne championne à Rome

La Canadienne Sharon Fichman a décroché le quatrième titre de sa carrière en double, dimanche, en remportant le tournoi de tennis de Rome aux côtés de la Mexicaine Giuliana Olmos.

Les deux joueuses ont sauvé deux balles de match en deuxième manche pour défaire en finale la Tchèque Marketa Vondrousova et la Française Kristina Mladenovic 4-6, 7-5 et 10-5. Classée au 50e rang mondial de la spécialité avant le début de la compétition, Fichman avait gagné son dernier titre à Monterrey l’an passé avec l’Ukrainienne Kateryna Bondarenko.

«Il n’y a pas de mots pour expliquer ce que cela signifie pour moi. Je suis tellement reconnaissante et je suis tellement fière de moi-même, de ma partenaire et de mon fiancé. Il a été avec nous toute la semaine. Je suis tellement fière de nous en tant qu’équipe, a déclaré Fichman dans un communiqué de Tennis Canada. Également, c’est tellement agréable de pouvoir jouer devant des spectateurs. Nous n’avons pas pu avoir ce soutien très souvent. Ils étaient tout simplement géniaux. Ils nous ont donné l’énergie dont nous avions besoin et nous ont motivées quand nous n’étions pas à notre meilleur.»

L’Ontarienne et sa partenaire ont profité des huit doubles fautes de leurs rivales, réalisant quatre bris en 10 occasions.

Plus tôt, les championnes avaient vaincu les favorites Elise Mertens et Su-Wei Hsieh, en plus de surprendre les quatrièmes têtes de série, les Japonaises Ena Shibahara et Shuko Aoyama, en demi-finale. Elles avaient obtenu une place dans le tableau principal à la suite du désistement d’Ashleigh Barty et de Jennifer Brady.