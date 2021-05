Centre des congrès de Lévis : Desjardins prend les grands moyens pour se faire payer

Confrontée à un « défaut de paiement » du promoteur privé Pierre Gagné, qui possède la moitié du Centre des congrès de Lévis, la Caisse Desjardins vient de prendre les grands moyens pour se faire payer auprès de la Ville de Lévis.

Selon des documents récents obtenus par Le Journal, la Ville de Lévis a désormais l’obligation de verser son loyer mensuel – pour l’utilisation de la portion agrandie du Centre – directement à la Caisse Desjardins et non plus au promoteur qui a cessé de rembourser son hypothèque de plusieurs millions.

« Nous, on a payé notre loyer et on a exécuté l’avis de retrait transmis par Desjardins. Ça résulte de la relation entre Desjardins et monsieur (Pierre Gagné) mais ça ne met pas en péril du tout l’opération du Centre », a indiqué Christian Tanguay de la Ville de Lévis.

Le loyer de près de 40 000 $ par mois, versé antérieurement par la Ville à Pierre Gagné, doit normalement couvrir en entier les frais hypothécaires (capital et intérêts).

Défaut de paiement « volontaire »

Joint par Le Journal, l’homme d’affaires bien en vue sur la rive-sud de Québec assure qu’il n’est pas du tout en difficultés financières, malgré l’annulation de plusieurs évènements dans la dernière année en raison de la crise sanitaire.

Déserté depuis le début de la pandémie, le Centre des congrès s’est par ailleurs transformé depuis plusieurs semaines en centre de vaccination contre la COVID-19.

M. Gagné a minimisé l’affaire, confirmant qu’un litige avec la Caisse lévisienne sur l’acte hypothécaire est à l’origine de son défaut de paiement. « Je ne dirai pas les raisons mais (ça a été fait) volontairement », a-t-il confié, disant chercher à faire « bouger les choses ».

La Ville a récemment confirmé son intention d’exercer son option d’achat pour la section du Centre qu’elle ne possède pas, laquelle a coûté 9 M$ au promoteur en 2015. Mais la transaction tarde à se concrétiser. En attendant, le conseil municipal a autorisé la signature d’un nouveau bail de deux ans.

« Il y a des affaires à régler autant avec Desjardins qu’avec la Ville, ça fait des années que ça traîne. La COVID a le dos large. L’avocat (de la Caisse) a décidé de prendre cette procédure-là (mais) il n’y a rien de majeur dans ce dossier-là. Moi, ça ne change absolument rien dans ma vie », a avancé M. Gagné, imperturbable.

« Desjardins continue ses discussions avec les différentes parties impliquées au dossier pour trouver une issue favorable », a indiqué pour sa part le porte-parole de Desjardins, Jean-Benoît Turcotti.

Projet d’hôtel au quai Paquet

M. Gagné, qui possède également l’hôtel Sheraton – voisin du Centre des congrès – et qui pilote la phase 3 du complexe de condos Le Proxi, dit par ailleurs toujours plancher sur son projet d’hôtel de luxe dans le secteur de la traverse et du quai Paquet, malgré la pandémie.

Il négocie avec différentes bannières et demeure confiant de lancer le chantier de son hôtel de huit étages cet automne. « Entre-temps, il faut rassurer les prêteurs. Ça prend des études approfondies. Mais toutes les statistiques disent que ça va reprendre en 2024, On pourrait ouvrir en 2023 pour faire le démarrage », espère-t-il.

- Avec la collaboration de Philippe Langlois