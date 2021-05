Des manifestants de la CSQ réunis devant les bureaux du premier ministre

Plusieurs syndiqués de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et de ses fédérations se sont retrouvés devant les bureaux montréalais de François Legault, lundi matin, afin de faire part de leur indignation face au manque d’avancement dans les négociations du secteur public.

Accompagnés d’une autocaravane arborant le slogan «Il faut que ça change maintenant!», les membres de la CSQ ont dénoncé les offres de Québec jugées «à coucher dehors».

«Avec la crise généralisée des conditions de travail dans nos établissements et l’ampleur des problèmes vécus au quotidien par les milliers de femmes et d’hommes chargés d’accompagner les élèves, les étudiants et les patients, il serait irresponsable, pour le gouvernement, de mener les services à la population dans un cul-de-sac en ignorant les signaux d’alarme existants dans l’ensemble des milieux et lancés par tout le personnel», a averti par voie de communiqué la présidente de la CSQ, Sonia Ethier.

Les syndiqués ont notamment demandé au gouvernement de déposer des offres qui favoriseraient «la rétention et l’attraction pour la majorité du personnel».

«Le gouvernement Legault ne semble pas réaliser qu’en milieu scolaire, en santé et dans les cégeps, ça prend des équipes pour intervenir sur le terrain. Ce ne sont pas des ententes particulières qui, à elles seules, suffiront à répondre aux besoins», a souligné Mme Ethier.

Les quelque 10 000 membres de la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ) ont par ailleurs annoncé une grève «mystère» prévue mercredi en avant-midi.