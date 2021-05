«Festival Quartiers Danse» à MAtv: faire briller la danse contemporaine

La danse contemporaine manque de visibilité, mais ses artistes et artisans, eux, ont toujours la créativité en totale ébullition. Bonne nouvelle: la discipline a maintenant une vitrine sur la chaîne MAtv, grâce à l’émission «Festival Quartiers Danse», déjà assurée d’un retour en 2022.

La disette des arts vivants due à la pandémie achève, car des émissions comme «Révolution» font œuvre utile à valoriser la danse populaire auprès du grand public. Mais il y a encore beaucoup à faire pour que brille davantage la danse contemporaine, martèle Marc Béland, comédien, mais aussi danseur reconnu, qui a notamment jadis affiné ses réflexes au sein de la défunte et illustre compagnie La La La Human Steps.

Depuis 10 ans, Béland est également porte-parole, et aussi maintenant président du conseil d’administration, du Festival Quartiers Danse, qui fait rayonner cet art, et qui présentait virtuellement sa 18e édition l’automne dernier.

Originalité

Belle nouveauté dans l’existence de l’événement, le «Festival Quartiers Danse» a maintenant son émission à MAtv, du même titre. Dans la première saison, rediffusée tout l’été, on met à l’honneur 16 cocréations mitonnées par des tandems de 16 chorégraphes et 17 cinéastes montréalais, qui racontent leur démarche dans des entrevues et courts métrages.

«La danse contemporaine est toujours sous-financée. Les artistes en danse ne sont pas suffisamment reconnus et payés assez cher. Mais les lieux de formation, les écoles, sont formidables, et on peut le voir à travers le festival, qui est une vitrine pour les danseurs et chorégraphes qui en sont à leurs premières armes. Pour certains, c’était la première occasion de filmer leurs chorégraphies. Festival Quartiers Danse existe pour présenter des spectacles un peu plus personnels, originaux, peut-être un peu plus exigeants. Je ne dis pas que d’autres types de danse ne doivent pas exister, mais toutes les danses devraient avoir une meilleure exposition», plaide Marc Béland, qui prend néanmoins plaisir à partager sa passion lorsqu’on lui offre une tribune.

Inquiétudes

Évidemment, la pandémie n’a pas amélioré le sort de la danse en 2020-2021. Marc Béland affirme faire confiance à la résilience des jeunes créateurs pour enflammer les scènes à nouveau bientôt, mais ne cache pas non plus avoir été un peu déçu par certains épisodes de la crise COVID qui s’achève.

«J’ai réalisé à travers les propos de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, la méconnaissance de notre métier. Je ne crois pas que le gouvernement fasse preuve de mauvaise volonté, je pense que tous travaillent très fort, mais plusieurs, comme moi, ont remarqué, à cause de ce qu’elle dit, qu’elle ne sait pas comment un spectacle se répète et se monte, combien de temps on a besoin. Qu’elle pense qu’on peut se réinventer en plaçant une caméra devant tout ça, que ça va aller et qu’on va rebondir. Ce n’est pas ça. Les arts vivants existent et ont leur valeur quand il y a du public, ils sont faits pour que des gens se rassemblent dans une salle et vivent une expérience de théâtre, ensemble, au même moment, avec des acteurs ou des danseurs vivants. Rien ne peut suppléer à ça.»

À titre personnel, Marc Béland a tourné cet hiver dans les séries «5e rang» et «Après», réalisée par Louis Choquette, qu’on devrait voir à Radio-Canada dans la prochaine année.

L’émission «Festival Quartiers Danse» est présentée le mercredi, à 19 h (à Montréal) et le samedi, à 23 h 30 (partout au Québec) à MAtv pendant la saison estivale. Elle est aussi disponible en vidéo sur demande. La deuxième saison prendra l’antenne en 2022.